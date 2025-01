Stava camminando nel rione Sanità con gli amici quando è stato raggiunto da un proiettile alla spalla durante i festeggiamenti, si fa per dire, per Capodanno. Vittima un turista di 28 anni originario dell’Arabia Saudita, ferito in centro a Napoli dal ‘solito’ proiettile vagante. Per fortuna – stando a quanto emerge – il giovane non è in pericolo di vita.

Turista ferito dal solito proiettile vagante

E’ stato ferito nel quartiere San Carlo Arena. Trasportato inizialmente all’ospedale San Giovanni Bosco, è stato successivamente trasferito in codice rosso al Cardarelli, dove resta ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato una ferita alla spalla, oltre alla perforazione del polmone e alla frattura di una costola con foro di entrata ed uscita del proiettile. Le indagini per provare a far luce su quanto accaduto sono affidate alla polizia.

Ragazza ferita di striscio da proiettile

Sempre a Napoli ferita di striscio da un proiettile anche una ragazza di 23 anni. La giovane è stata colpita di striscio al braccio destro: per lei una prognosi di 10 giorni dopo le dimissioni dall’Ospedale del Mare.

Capodanno, bimbi feriti: ustioni

In totale a Napoli e provincia sono 36 le persone rimaste ferite durante la notte di Capodanno, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Coinvolti tra i feriti anche otto minorenni, tra cui cinque bambini al di sotto dei 12 anni. Ricoverati al Santobono, hanno riportato per fortuna prognosi di pochi giorni: ⁠12enne per ustioni al torace, dimesso con 7 giorni di prognosi; ⁠bimbo 2 anni per ustioni torace e braccio sinistro, ricoverato in chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi; ⁠bimba 10 anni per ustioni arti e ipoacusia, ricoverata in chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi; ⁠14enne per ustioni arto superiore, dimesso con 7 giorni di prognosi; ⁠bimbo 9 anni per ferita globo oculare, dimesso con 7 giorni di prognosi; ⁠bimbo 7 anni per ustioni arto superiore destro, dimesso con 7 giorni di prognosi.

Mentre ad Acerra e Castellammare di Stabia alcune persone rimaste ferite rischiando di perdere in parte o completamente le mani.

In totale in Campania nella notte di Capodanno sono stati circa 90 gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti. A livello nazionale c’è stato un incremento rispetto allo scorso anno (882 su 703). Il numero maggiore di interventi in Lombardia, dove sono stati 142.

