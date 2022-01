“Capri e la luce blu” è un prezioso lavoro pubblicato da Rogiosi editore e scritto da Stefanie Sonnentag, che propone al lettore un’inedita e straordinaria guida alla scoperta dell’isola più amata al mondo. Il libro sarà presentato al pubblico nello spazio eventi la Feltrinelli Libri e Musica in via Santa Caterina 23 (piazza dei Martiri), giovedì 3 febbraio, alle 18.

Con l’autrice interverranno il gastronomo Claudio Novelli e il giornalista Guido Barendson, che, nella sua prefazione descrive il libro come «una guida letteraria colta e mai pedante, che offre un sentiero da consumare lentamente, una strada lungo la quale si intrecciano ville e scrittori, alberghi e amori, angoli bruciati dal salmastro e passioni divorate dalla carne, acque turchesi e poesie romantiche». Prima della presentazione, sono previsti i saluti istituzionali del Console onorario della Repubblica di Germania Stefano Ducceschi.

Il libro, scritto in italiano e tradotto in inglese da Kenneth White, è arricchito da tantissime fotografie che mostrano panorami, ville immortalate dall’esterno e dall’interno con camere eleganti e sontuose e stradine caratteristiche dell’isola azzurra. Di ogni luogo mostrato ne vengono raccontate le storie dello spazio e dei personaggi storici, i grandi imperatori, che hanno fatto costruire quel luogo e anche le storie dei grandi esponenti della cultura internazionale che li hanno abitati e che là hanno composto poesie, scritto libri, realizzato opere d’arte.

Una ricerca certosina, la consultazione di tante fonti letterarie e raccolte private e visite tra istituti, biblioteche, archivi e fondazioni rendono “Capri e la sua luce blu” un lavoro editoriale affascinante e rivelatore della grande magia di una delle più ambite mete di viaggio.

Stefanie Sonnentag è un’autrice e storica dell’arte tedesca. Vive da oltre 25 anni a Napoli e a Capri. Adora l’isola ed è profonda conoscitrice della storia letteraria di Capri.

