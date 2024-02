Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo nel Frignano comune in provincia di Modena sull’Appennino. Nell’abitazione c’è anche la moglie. Sul posto sono arrivati i colleghi dell’Arma e la polizia, dopo una mediazione durata ore per risolvere la situazione, l’uomo si è consegnato spontaneamente. Ancora non sono chiari i motivi dell’azione, che però non sarebbe nuovo a tentativi del genere.

Carabiniere barricato in casa, la resa spontanea

Sono servite ore alle forze dell’ordine e ai mediatori per riuscire a convincere il 70enne a uscire di casa e a consegnarsi spontaneamente ai suoi ex colleghi. Fondamentale il lavoro dei carabinieri, con l’aiuto anche dell’avvocato Cosimo Zaccaria. Ora la posizione dell’uomo sarà valutata dagli inquirenti.

Carabiniere barricato in casa, il precedente

Secondo quanto emerso, già il 26 dicembre del 2022 il 70enne si era reso protagonista di un gesto simile. Un episodio conclusosi solo dopo una lunga trattativa, alla fine della quale si era arreso.

Carabiniere barricato in casa, i motivi del gesto

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se l’uomo sia armato, cosa ancora non appurata. Secondo le prime indagini, il 70enne negli ultimi tempi ha avuto dei problemi di depressione, per cui era stato seguito. Gli agenti e i militari sono al lavoro per cercare di farlo desistere, presente anche del personale specializzato dei carabinieri.

