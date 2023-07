La carta solidale 2023 per l’acquisto di beni alimentari debutta a luglio. Si tratta di una misura di sostegno per i cittadini e i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche che può contare sullo stanziamento da parte del governo di 503 milioni di euro, e prevede il rilascio di una carta prepagata Postepay del valore di 382,50 euro.

Possono usufruire della carta acquisti i nuclei familiari che hanno un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ai 15mila euro e che non godono di altri sussidi come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di un’assicurazione sociale per l’impiego – Naspi, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori -, dis-coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito o cassa integrazione guadagni-cig.

Nel dettaglio, il sostegno è finanziato tenendo conto non solo del reddito del nucleo familiare, ma anche in base al numero di abitanti del comune di residenza e alla “distanza” tra il reddito medio locale e quello nazionale. Secondo i calcoli del ministero, la città che vedrà più carte solidali in circolazione è Napoli con 31.307 tessere, seguita da Roma con 30.271. Terza Palermo con 20.309 tessere, seguita da Milano con 15mila, Catania con 12mila e Torino con 9mila.

C’è una procedura con una tempistica precisa. I comuni hanno ormai chiuso gli elenchi dei beneficiari, tenendo conto dei diversi parametri e delle carte a disposizione sul proprio territorio. Giovedì 6 luglio l’Inps trasmetterà gli elenchi definitivi a Poste italiane per l’emissione delle carte solidali. E il 10 luglio l’istituto di previdenza distribuirà ai comuni i numeri identificativi delle carte da comunicare ai beneficiari.

Non sarà dunque possibile spendere l’importo in negozi di abbigliamento o di altro tipo. L’elenco dei beni acquistabili esclude anche le bevande alcoliche e il tabacco, mentre sono inclusi latte e derivati, carni, pescato fresco, uova, oli, prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria, riso, farine, ortaggi, legumi, frutta, alimenti per bambini, lieviti, miele, zuccheri, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla.

Con la carta in questione, quindi, si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati e negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard. Gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica. La differenza è che le spese, anziché essere addebitate al titolare della carta, sono saldate direttamente dallo Stato.

