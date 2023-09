Ancora una volta Carlo Messina è stato premiato come miglior CEO delle banche europee. Una conferma che rappresenta un importante riconoscimento personale e che mette bene in evidenza la qualità dell’operato portato avanti. Messina, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, nell’ambito del settore bancario europeo è così il miglior Chief Executive Officer per il sesto anno dall’introduzione della classifica che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali sia degli analisti finanziari.

Messina ha accolto con grande entusiasmo il continuo riconoscimento nei confronti del team di Intesa Sanpaolo, che senza alcun dubbio è motivo di orgoglio: “Investitori e analisti apprezzano la capacità della Banca di ottenere risultati elevati e sostenibili, di realizzare progetti industriali innovativi, che si traducono in una significativa creazione e distribuzione di valore nel tempo, e la nostra forte sensibilità verso le tematiche ESG. Tutto questo grazie a una chiara visione industriale, a un management team molto forte e coeso e all’impegno delle nostre 100.000 persone, a cui va il mio personale ringraziamento. Crediamo altresì che la trasparenza e la comunicazione finanziaria responsabile siano una parte essenziale di ciò che facciamo per tutti i nostri stakeholder”.

Stando alla classifica 2023 stilata dalla società di ricerca specializzata Institutional Investor, Intesa Sanpaolo ha mantenuto il primato in Europa per quanto riguarda le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ESG. Inoltre il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è classificato al primo posto, per il secondo anno, tra quelli delle banche europee nella relativa graduatoria.

Non possono passare inosservati altri due elementi: da una parte Stefano Del Punto è risultato miglior Chief Financial Officer per il settimo anno; dall’altra Marco Delfrate è primo nella classifica dedicata agli Investor Relations Professionals per il sesto anno.

Redazione