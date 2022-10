Mille euro di bonus a ottobre a tutti i dipendenti, oltre un migliaio, per contrastare il caro bollette dovuto all’aumento di luce e gas ‘grazie’ alla guerra in Ucraina. E’ il gesto dell’azienda campana Laminazione Sottile, originaria di San Marco Evangelista (Caserta) ma con nove sedi in tutto il mondo (Usa, Corea del Sud, Turchia, Germania e Regno Unito oltre a quattro siti in Italia), tra i leader nella trasformazione dell’alluminio e con un fatturato di oltre 600 milioni di euro nel 2021.

“Questo il modo in cui il 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐨𝐭𝐭𝐢𝐥𝐞 ha scelto di sostenere il proprio personale, nell’attuale scenario socio-economico caratterizzato da importanti rincari sia dei beni alimentari che delle bollette di luce e gas” si legge sulla pagina Facebook dell’azienda. “Nonostante le difficoltà imposte dallo straordinario aumento dei costi energetici, l’azienda ha deciso di investire e credere nel futuro con un significativo sostegno ai propri dipendenti, vero valore per il Gruppo”.

Mano tesa ai lavoratori che in questi mesi devono far fronte a una crisi economica quasi senza precedenti, con bollette quintuplicate e un aumento dei prezzi generale. “Non c’è un motivo specifico per la nostra decisione, salvo che in questo momento di difficoltà e incertezza ci è sembrato corretto e in ottemperanza ai nostri valori storici, dare supporto ai nostri collaboratori che ci hanno sempre seguito con grande dedizione” spiega il presidente Massimo Moschini a Repubblica. L’azienda, che nel 2024 compirà 100 anni, “deve affrontare sfide molto complesse, le incertezze sul mercato sono enormi, ci è sembrato doveroso sostenerli con forme di incentivo per un futuro che non si annuncia semplice”.

Una scelta che arriva nonostante gli aumenti a cui dovrà far fronte la stessa Laminazione sottile: “Abbiamo ricevuto bollette altissime ma abbiamo molto investito sulla gestione energetica, l’anno scorso a parità di volumi abbiamo risparmiato il 9% di energia per tonnellata prodotta. Abbiamo investito sui nostri processi, rinnovato macchinari, utilizzato sistemi di energia meno impattanti. Purtroppo non siamo in grado di fare previsioni, siamo alla finestra, cerchiamo di cavalcare l’onda”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo