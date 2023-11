La Casa dei Ragazzi IAMA Onlus è una “storia di amore”, come ha ben detto il suo vicepresidente Ing. Enrico Lodigiani ricordando gli sforzi e l’impegno delle famiglie che hanno sostenuto fattivamente la Casa dei Ragazzi fin dalla sua apertura. A dicembre 2020 sono 12.360 le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie attive nel nostro Paese, con un’offerta complessiva di 412mila posti letto. La parte numericamente più importante è quella degli anziani a cui vanno circa 300mila posti letto mentre poco più di 80mila (il 20%) sono quelli destinati ad adulti tra i 18 e i 64 anni. In questa casistica, dove rientra anche Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, il 61% è rappresentato da uomini e la tipologia di difficoltà prevalente è collegata alla disabilità o a patologie psichiatriche (circa il 69% degli ospiti).

L’offerta è maggiore nel nord del paese con 9,9 posti letto ogni 1.000 residenti mentre scendiamo a poco più di 3 ogni 1.000 al sud che rappresenta, purtroppo, il 10% dei posti complessivi. Il dato importante è sicuramente quello dei lavoratori: questo settore offre occupazione a quasi 350mila persone a cui vanno aggiunti circa 35mila volontari che sono spesso coinvolti nelle attività degli ospiti e dei pazienti di queste realtà. Le strutture residenziali per disabili (RSD) sono ancora poche in Italia e non riescono sempre a rispondere ai bisogni e alle esigenze delle famiglie. Questo vale sia per quanto riguarda ricoveri permanenti e di lungo periodo sia per quanto riguarda il cosiddetto “sollievo”, ovvero la possibilità offerta a genitori e parenti di lasciare per qualche giorno il proprio caro in una struttura organizzata per poter rifiatare o anche, semplicemente, per prendere un periodo di riposo dalla normale attività di caregiver.

In questo mondo si inserisce la “Casa dei Ragazzi IAMA Onlus”, frutto del fortunato incontro tra enti benefici ed assistenziali che affonda le sue radici nella storia meneghina e lombarda. Il disegno originario nasce, infatti, nella Milano del XIX secolo e sono quattro i pilastri storici di questo ente: l’eredità dell’Opera Pia Asili di Carità che già nel 1836 gestiva gli asili urbani e suburbani creati per far fronte alle esigenze dell’educazione infantile, quindi raccolta nel 1987 da IAMA Onlus, unione di questo ente morale e altre tre istituzioni meneghine con i medesimi scopi. È il 1973 quando a Olgiate Molgora, un paese a pochi chilometri da Lecco, nasce la Casa dei Ragazzi che nel 1982 si fonde con l’Associazione Milanese per la fondazione Treves De Sanctis. La storia prosegue nel 2014 quando IAMA Onlus si unisce con l’Associazione Casa dei Ragazzi Treves De Sanctis e assume la nuova ed odierna denominazione “Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori e Anziani Onlus”.

Continua così lo straordinario impegno benefico di alcune famiglie milanesi e non solo, che prosegue quella grande catena di solidarietà senza scopo di lucro iniziata nel XIX secolo e arrivata fino ai giorni nostri nell’assistenza sociale e socio sanitaria a favore di minori, anziani, disabili, persone e famiglie in difficoltà. La “Casa dei Ragazzi IAMA Onlus” è una RSD (Residenza Sanitaria assistenziale Disabili) da 39 posti che ha fatto fiorire un CSE (Centro Socio Educativo) da 15 posti dove i ragazzi nelle ore diurne sono impegnati in diverse attività. Un Centro Educativo Diurno e una splendida fattoria dove vengono svolte attività agricole e di accudimento di animali, adattandole alle esigenze degli utenti che lo frequentano. Inoltre qui si svolgono tirocini curricolari ed extracurricolari, e attività integrate con i servizi per disabili del territorio di Merate, di Lecco, e con i vari ordini di scuole, inclusi gli interventi assistiti con cavalli e asini (IAA). Nel 2017 diventa dirimente pensare ad un nuovo immobile anche per superare i limiti strutturali della villa storica che ospita i pazienti di Casa dei Ragazzi.

È così che, con un investimento di oltre 7 milioni di euro fortemente voluto da IAMA Onlus, si arriva alla struttura inaugurata lo scorso 6 luglio e denominata “le Corti dei Ragazzi”. Si tratta di una RSD da 40 posti, avveniristica e performante dal punto di vista tecnologico, totalmente eco sostenibile e fornita di un sistema di intelligenza artificiale che aiuterà il personale nell’assistenza all’ospite. La nuova RSD “le Corti dei Ragazzi” va a completare l’offerta residenziale, mettendo così a disposizione complessivamente 60 posti per persone che potranno avere una nuova opportunità di vita. Ma IAMA Onlus non si ferma qui: in cantiere ci sono altre idee da concretizzare nel breve periodo nel territorio lecchese e nella città di Milano, dove IAMA continua ad avere il suo cuore amministrativo e gestionale. A Milano la Fondazione possiede anche diversi asili che ospitano più di mille bambini, rispondendo al bisogno di molti genitori e famiglie. Insomma, questa “lunga storia d’amore” si alimenta ogni giorno nella quotidianità e nei bisogni dei più fragili.

© Riproduzione riservata

Lorenzo Guzzetti