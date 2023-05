“Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all’Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni” – queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet.

La decisione di Tajani arriva alla luce delle affermazioni del ministro dell’interno francese Darmanin, durante il Rassemblement National, riguardo la situazione alla frontiera franco-italiana. Il ministro ha sostenuto che la premier italiana “è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia, Paese che conosce “una gravissima crisi migratoria.”

“La signora Meloni” – ha proseguito Darmanin – guida “un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, ed è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta.” E proprio a causa di queste affermazioni è saltata la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il titolare della Farnesina aveva in agenda un incontro in serata con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo.

