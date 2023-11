Ora è ufficiale. La commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori si farà. Il via libera è stato dato dall’Aula del Senato questa mattina.

Il voto sulla commissione d’inchiesta

Un voto avvenuto per alzata di mano in aula, dove sono stati presenti anche Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, insieme ad altri familiari, salutati dall’assemblea con un lungo e caloroso applauso. L’ok definitivo del Senato alla commissione bicamerale d’inchiesta è arrivato dopo il voto alla Camera, avvenuto a marzo scorso, con poi l’esame in commissione a Palazzo Madama conclusosi a giugno. Ora toccherà ai parlamentari cercare di far luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, una giovane ragazza sparita un mese e mezzo prima di Orlandi.

La reazione del fratello, Pietro Orlandi

“Sono contento, aspettavo con fiducia questa notizia. Questa commissione potrà fare tantissimo. Sono convinto che arriveremo alla verità, non potrà essere occultata per sempre. Ringrazio i senatori che hanno votato la Commissione”. Sono queste le parole di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, che ha commentato all’Ansa la decisione di creare la commissione bicamerale. “Questa Commissione potrà fare tanto, più di quanto può fare l’inchiesta vaticana” ha aggiunto Orlandi.

Redazione

Luca Sebastiani