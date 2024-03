È morto mentre passava tra due alberi con la sua moto da cross, tra i quali era tesa una catena d’acciaio. È accaduto a Bisenti (Teramo), dove Damiano Bufo, 25 anni, residente a Pineto, ha perso la vita. Da quel momento, alle 15:30 di ieri, non è riuscito più a controllare la sua KTM Duke 350, è caduto, sbattendo il collo e decedendo di lì a poco a causa di una fortissima emorragia. La catena era stata posizionata in quel punto, su terreni privati, per delimitare un’area impedire l’accesso al percorso. Damiano si stava allenando assieme a sei suoi amici che hanno dato subito l’allarme e chiamato i soccorsi: insieme partecipava alle gare di cross regionali.

Il motociclista si era trasferito a Bisenti da poco insieme alla sua famiglia, che fino a qualche tempo fa gestiva un’azienda agricola.“Si tratta di una tragedia, un fatto che non doveva succedere. Il luogo dove si è verificato l’incidente è composto da terreni perlopiù incolti, privati – ha aggiunto il sindaco di Bisenti, Renzo Saputelli -. Posso immaginare che quella catena chiusa da un lucchetto servisse a chiudere una proprietà. E che forse, ripeto forse, la velocità o la distrazione abbiano impedito di notarla”. Il sindaco di Castiglione, Vincenzo D’Ercole, lo ha ricordato come “un ragazzo d’oro, dal grande cuore”.