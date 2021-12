Cosa fare per festeggiare in sicurezza le festività natalizie in famiglia? Il decreto Festività approvato nel Consiglio dei ministri del 23 dicembre, pur prevedendo nuove misure restrittive di fronte alla quarta ondata di contagi dovuti al Coronavirus e alla sua ultima variante Omicron, non prevede limitazioni o divieti per le feste all’interno delle abitazioni private.

Nulla a che vedere col Natale 2020, quando di fronte al Coronavirus e in assenza del vaccino, l’allora governo Conte aveva messo mano anche alle regole per le visite a parenti ed amici.

Raccomandazioni quest’anno arrivate in primis dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha ricordato come sia “particolarmente importante che i comportamenti individuali siano adeguati rispetto a questa fase così complessa che stiamo attraversando”.

Per questo il consiglio è quello della “massima attenzione e massima prudenza”, con “utilizzo delle mascherine, del distanziamento e del rispetto delle norme igieniche che abbiamo messo alla base di questi mesi non semplici di battaglia contro il Covid”.

COME FESTEGGIARE IN SICUREZZA – Un consiglio, in particolare se si festeggia assieme a parenti anziani, è di sottoporsi ad un test rapido o a un tampone molecolare, anche se la raccomandazione ‘migliore’ resta quella del vaccino, con doppia dose e booster.

Se si ha anche una lieve sintomatologia, come tosse e raffreddore, è consigliabile la massima prudenza ed evitare di partecipare a eventi in famiglia in modo tale da ridurre l’eventuale rischio di contagi.

Ma vi sono dei semplici accorgimenti che possono aiutare a trascorrere delle feste in tranquillità. Innanzitutto l’uso della mascherina anche in casa, soprattutto se particolarmente affollata o in presenza di anziani e fragili, anche se vaccinati.

Quindi ricordarsi di lavarsi spesso le mani, o utilizzare dell’igienizzante da avere sempre con sé.

Anche se le temperature non sono certo gradevoli, altro consiglio è quello di arieggiare quanto più possibile gli ambienti, in particolar modo se si è stato a lungo nella stessa stanza: la raccomandazione è di farlo ogni 30 minuti.

A tavola invece meglio evitare le grandi tavolate, da dieci o più persone: la raccomandazione è quella di rispettare sempre un distanziamento di sicurezza tra commensali e soprattutto di evitare il buffet e stare particolarmente a scambi di posate e bicchieri. Distanze da rispettare anche per i gesti di affetto: è infatti da evitare i contatti diretti come gli abbracci.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni