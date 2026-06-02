Un ragazzo napoletano di 17 anni lotta tra la vita e la morte dopo aver assaggiato il “miele dello sballo“, una droga wax molto popolare tra i giovani. Un concentrato di cannabis in cera dagli effetti potenzialmente devastanti, soprattutto se assunta a stomaco vuoto. E’ circa quaranta volte più potente delle marijuana da cui è estratta e può arrivare a compromettere le funzioni cognitive danneggiando l’ippocampo.

Droga wax, tre giovani napoletani in ospedale: uno è gravissimo

Il 17enne, stando a quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Arzano (comune in provincia di Napoli), era nella sua abitazione insieme a due amici maggiorenni, un 19enne e un 22enne, quando ha iniziato a sentirsi poco bene subito dopo aver assaggiato un cucchiaino con il miele dello sballo. Anche gli altri due giovani erano in evidente stato di alterazione quando i genitori del 17enne, ignari di quanto accaduto in un’altra stanza dell’abitazione, hanno immediatamente chiamato il 118.

Arrivati all’ospedale di Frattamaggiore, i tre sono stati assistiti dal personale sanitario. A preoccupare, sin da subito, le condizioni del 17enne alla prese con una grave crisi respiratoria, trasferito dopo poche ora nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, quartiere napoletano, dove è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Per il 19enne e il 22enne, nonostante lo stato di shock, sono arrivate le dimissioni.

Miele dello sballo: l’acquisto via Telegram

I genitori del minore hanno consegnato il vasetto con all’interno lo crema gelatinosa ai carabinieri. Dai primi accertamenti il contenuto del barattolo – sequestrato – è risultato positivo ai cannabinoidi.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri su quella che, anno dopo anno, sta diventando una moda sempre più pericolosa. Droghe wax acquistate online, spesso via Telegram, e spedite a casa o anche nei Punti Poste o nei Locker convenzionati.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo