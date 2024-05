Aveva mandato una mail rispondendo all’appello dell’allora Presidente, sapendo che il Movimento 5 Stelle era alla ricerca delle “migliori teste”. E di quote rosa. Il primo passo per entrare in politica: un cv, una foto. “Non pensavo di essere scelta”. Forse di quell’avventura proseguita con la sconfitta elettorale nel collegio di Agropoli resterà poco, ma della loro storia d’amore sicuramente di più. Alessia D’Alessandro e Luigi Di Mario diventeranno presto genitori. La notizia viene riportata l’Adnkronos, che aggiunge che il bambino è al quinto mese e nascerà in Germania, paese di origine della donna, dove lavora e vive da oltre 15 anni.

Chi è Alessia D’Alessandro, i lavori da modella e l’esperienza lavorativa

Classe 1990 (quattro anni più giovane di Luigi), Italo-tedesca da parte di madre, con un passato da modella, ha dichiarato di aver imparato il rigore e la disciplina dalla danza classica. La compagna di Di Maio è nata ad Agropoli, parla ben cinque lingue, ha lasciato l’Italia a 18 per studiare all’estero. “Sapevo che avrei avuto una chance reale”. Si è formata alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Ha lavorato nel reparto di contabilità di un’azienda, nel campo delle risorse umane e ha operato come consulente internazionale nel turismo. Non solo, ha lavorato nel settore marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco di Angela Merkel.

La candidatura

Nel 2018 si presentò come candidato alle elezioni politiche nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, proprio rappresentando il Movimento 5 Stelle. A far discutere fu un episodio del 2018, quando durante la candidatura alle Politiche in Cilento con M5S Di Maio la presentò nella trasmissione Dimartedì definendola come “un’economista impiegata con la Cdu in Germania”, il partito di Angela Merkel. Il chiarimento dal partito fu però spiazzante: D’Alessandro prestava il suo lavoro come assistente, precisamente nel settore marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco. In quell’anno (alla sua ventottesima primavera) era stata candidata per il collegio di Agropoli, in provincia di Salerno, contro l’ex sindaco Pd Alfieri, ma non riuscì a vincere. “C’è stata una curiosità iniziale attorno alla mia figura, vero. Ma sono stata scelta per le mie competenze, non per il mio aspetto fisico”, dichiarava. Pochi giorni dopo la sua candidatura, fu costretta a chiudere il suo profilo Facebook: “L’ho fatto per il mancato rispetto della privacy a cui mi esponeva – ha detto a Vanity Fair -, dopo che le sue foto in posa da modella erano diventati virali: “Scatti di test a opera di un fotografo francese, che peraltro non sono mai stati pubblicati”.

La precedente di Di Maio con Virginia Saba

Prima della storia con Alessia D’Alessandro, Di Maio ha avuto una relazione con Virginia Saba, classe 1982, di origini sarde. La coppia si è separata dopo tre anni. Ex giocatrice di basket in serie A2, nella squadra femminile della Virtus Cagliari, Saba una giornalista professionista ed ex assistente parlamentare della deputata pentastellata Emanuela Corda. “Luigi? Mi ha conquistato con il suo modo di parlare”, aveva confessato la donna.

