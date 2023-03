Alta, capelli biondi lunghi, occhi verdi e un curriculum infinito. È Alessia D’Alessandro e avrebbe conquistato il cuore dell’ex ministro Luigi Di Maio. Alessia ha trentadue anni, vive a Berlino ma è di Agropoli, provincia di Salerno, dove è stata candidata, senza successo, dai Cinque Stelle nel collegio uninominale del Cilento nelle elezioni politiche del 2018. I due sono stati pizzicati a Venezia, dove si trovavano per un week end tutt’altro che di lavoro. Anzi. Sembrava una fuga d’amore in piena regola.

Ma chi è Alessia D’Alessandro? La nuova fidanzata dell’ex grillino Di Maio parla ben cinque lingue, ha studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. E per pagarsi gli studi ha anche fatto la modella. Ha lavorato nel reparto di contabilità di un’azienda, nel campo delle risorse umane e ha operato come consulente internazionale nel turismo. Non solo, ha lavorato nel settore marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco di Angela Merkel. Sui social pubblica moltissime foto, quasi tutte la ritraggono in primo piano, poi le lunghe didascalie che parlano di politica, sociologia, economia, riforme e così via. Ogni tanto un follower commenta: politica o influencer? Magari entrambe.

L’ultimo post pubblicato dalla D’Alessandro sul suo profilo Instagram risale a cinque giorni fa, al giorno della festa delle donne. “Tutti i sogni e gli obiettivi sono alla portata di entrambi i sessi, non c’è nulla che una donna non possa fare – scrive la D’Alessandro – Non permettere a nessuno di limitare la tua libertà, di giudicarti o di discriminarti. Sii sempre la migliore versione di te stessa, resta fedele ai tuoi valori e non temere mai di essere diversa dagli altri. Sii solidale con le altre donne, crea sinergie per raggiungere obiettivi importanti. Per tutte le donne del mondo – conclude Alessia – siate padrone del vostro destino e fate scelte che vi rendono felici”.

E mentre si attendano sviluppi sulla nuova love story, quel che è certo è che quella di Di Maio con Virginia Saba sia definitivamente tramontata. Una storia durata poco meno di quattro anni. Sarda, classe 1985, Saba è un ex giocatrice di basket in serie A2, nella squadra femminile della Virtus Cagliari. È una giornalista professionista e assistente parlamentare della deputata pentastellata Emanuela Corda. Insomma, si rimane in ambito Cinque Stelle…

