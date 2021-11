Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. E la prima protagonista transgender della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Non ha cambiato il suo nome di battesimo, Andrea – che comunque si addice anche a una donna – cui ha aggiunto un secondo, Nicole. Ha detto di aver voluto partecipare alla trasmissione per affrontare sue paure e insicurezze.

Andrea Nicole ha 29 anni, è nata il 26 gennaio 1992, e vive a Milano. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Avrebbe deciso di cambiare sesso a 15 anni e a 18 anni ha intrapreso il percorso di transizione. Ormai completato da tempo. “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione – ha detto a Il Fatto Quotidiano – io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

Insomma si definisce e vuole essere definita una donna. Come scritto sul suo documento di identità. A quanto riferito da lei stessa la famiglia non sarebbe stata propriamente entusiasta della decisione di partecipare alla trasmissione. “Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”, ha spiegato la nuova tronista del dating show di Canale 5.

Andrea Nicole su Instagram è seguita da 37mila follower. Il suo profilo ha chiaramente visto un boom di contatti nelle ultime settimane. Il suo nome per intero è Andrea Nicole Conte. Si definisce “gattara”. La sua avventura a Uomini e Donne è cominciata lo scorso 13 settembre. I ragazzi che hanno deciso di corteggiarla: Ciprian, Alessandro e Gabrio. Ha molto legato in questa prima fase anche con la tronista Roberta.

“Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato di non arrivare alla fine – ha raccontato sulla sua esperienza in esterna con Alessandro – ho creduto che forse non ne valesse la pena continuare a combattere. Quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa brutta, ma vera”.

