Una folla di giovani ha bloccato via Pellegrino Matteucci, nel quartiere Ostiense. Giovanissimi appassionati di social e videogame, appuntamento davanti allo store dei Burger di Ciocciogamer89, nickname di Mirko Alessandrini, influencer e gamer che, solo su Youtube, supera i 3,6 milioni di follower.

Chi è Cicciogamer89: dai video su Fortnite al dimagrimento

Mirko Alessandrini, questo il vero nome di CiccioGamer89, è un ragazzo di 30 anni romano che nel 2012 ha aperto un canale su YouTube dove intrattiene il suo pubblico giocando ai videogame. In anni di permanenza su YouTube, CiccioGamer89 ha guadagnato popolarità tra i più giovani utenti della piattaforma, grazie alla sua bravura ai videogiochi e alla simpatia con la quale riesce a intrattenere i suoi iscritti.

L’annuncio di Cicciogamer89: “Sabato mattina regaliamo panini”

Cicciogamer89 si è lanciato anche nel mondo del food. Per promuovere il suo locale, Alessandrini ha deciso di regalare 450 panini, a partire dalla mattina alle 9. Il problema è che il suo successo in rete è talmente grande che, nella realtà, nessuno era pronto alla marea di persone che si sono presentate per avere il loro panino gratis.

I panini non sono sufficienti: arrivate 1.500 persone

I panini preparati non bastavano neanche per la metà delle persone che hanno risposto presente all’evento. Un conto, infatti, è spedire delle box con dentro gli ingredienti per ricreare i panini pensati dal noto gamer romano. Un altro è dar da mangiare a migliaia di persone affamate di carne e di selfie.

Il video di scuse di Cicciogamer89

Un breve filmato nel quale si è anche scusato con chi non è riuscito ad ottenere l’omaggio. “Ho cercato di fare di tutto per far continuare l’evento – dice – sono entrati i poliziotti ad un certo momento e mi avevano intimato di annullare tutto e mandare via le persone. Non l’ho fatto, promettendo di fare il più velocemente possibile. Abbiamo cominciato a fare foto di gruppo e non singole” ha continuato. E per sopperire alla carenza di cibo, i 450 panini previsti sono stati divisi a metà: “Abbiamo dato 900 confezioni di hamburger. Il problema è che eravate 1500” spiega parlando direttamente ai suoi follower. Infine la promessa: “faremo altri eventi come questo ma fatti meglio”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo