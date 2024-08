È una medaglia storica il bronzo di Sofia Raffaeli, la prima olimpica per un’azzurra nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica. E al successo della ventenne , giunta terza con 136.300 punti – venendo preceduta dalla tedesca Darja Varfolomeev (142.850) e dalla bulgara Boryana Kaleyn (140.600) ha contribuito anche la sua allenatrice, Claudia Mancinelli, diventata nelle scorsa ore una star dei social.

Chi è Claudia Mancinelli e perché è diventata virale

“In questo anno mi ha fatto crescere moltissimo”, ha detto Sofia su di lei, che si è legata a Claudia soltanto dieci mesi prima delle Olimpiadi dopo l’addio dell’ex guida Julieta Cantaluppi, che ha scelto di lasciare la Ginnastica Fabriano per andare all’estero, in Israele. Il sostegno, e il lavoro di Mancinelli sull’atleta è stato visibile agli occhi di tutti durante il corso della gara: ha assistito e sostenuto Sofia in ogni momento, aiutandola a concentrarsi, a tirar fuori grinta e determinazione e infine esultando con lei. Le due sono sembrate un tutt’uno, e l’atteggiamento dell’allenatrice è stato anche propenso ad evitare che venissero commessi errori di valutazione al tavolo dei giudici. È diventata virale infatti una ripresa in cui porta un reclamo alla giuria in merito a una valutazione errata, invitandoli a una nuova valutazione del punteggio per la ginnasta. Un piccolo successo ottenuto che ha consentito all’atleta di portarsi in vantaggio l’avversaria e di mettere le mani sul terzo posto. Mancinelli ha fatto innamorare il popolo dei social in tutto il mondo, che ha inondato il web di meme e gif, con la sua bellezza, determinazione, e il suo sguardo impassibile. “Ha fatto impazzire il sapphic twitter internazionale”, si legge su X, arrivando in tendenza in più paesi.

La carriere d’attrice di Claudia Mancinelli

Nata ad Ancona nel 1985, Claudia Mancinelli, ex ginnasta ed ex danzatrice, non è sempre stata esclusivamente legata al mondo dello sport, accumulando esperienze significative nel mondo dello spettacolo. Si è formata come attrice alla Scuola di recitazione DUSE – Centro Internazionale di Cinema e Teatro di Roma, ed ha recitato in diverse pellicole cinematografiche, tra cui “Cenere”, “Fratelli Unici” e “Emmanuel”, dove ha interpretato ruoli da protagonista.

Inoltre, Claudia è apparsa in serie TV di grande successo come “Un posto al sole”, “Che Dio ci aiuti” e “Non smettere di sognare”. Ha anche partecipato a numerose campagne pubblicitarie, tra cui quelle per Campari, Infostrada e Monte dei Paschi di Siena, Quattro Salti in Padella Findus e Honda Moto FMX.

Questo video potrei rivederlo anche altre 1000 volte e mi farà comunque frignare per la reazione di Claudia Mancinelli #GIOCHIOLIMPICI https://t.co/ONoNhJwZZF — Ross♈️ (@Helectras) August 9, 2024

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco