“Ma che sei matto“. Sono le prima parole di Alessia Maurelli, capitana delle farfalle (Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris) che hanno appena conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi nella gara a squadre della ginnastica ritmica, che poco dopo essere scesa dal podio per la premiazione insieme alle atlete cinesi (medaglia d’oro) e israeliane (argento), si ritrova il fidanzato Massimo Bertelloni, professione attore, che l’abbraccia e poi si inginocchia tra lo stupore e gli applausi dei presenti e del pubblico sugli spalti.

Maurelli, la proposta dopo la premiazione

La proposta è stata accettata dall’azzurra che, in lacrime, ha commentato: ‘Sei matto’. Poi un bacio, l’abbraccio e l’anello al dito tra gli applausi delle compagne presenti e del pubblico che si è goduto l’ulteriore spettacolo dai maxi schermi dell’impianto. Maurelli e Bertelloni sono fidanzati da due anni. “Lo scorso anno avevo detto al mio fidanzato che l’avrei fatta io e invece mi ha sorpresa, non ho parole, sono emozionatissima”, ha spiegato Maurelli.

Maurelli: “Maccarani? Dedicato a lei, risposto con silenzio e lavoro”

La 27enne piemontese difende poi la sua allenatrice Emanuela Maccaroni, accusata (per poi essere assolta) di abusi psicologici da parte di due ginnaste. Macccaroni è tornata a ricoprire il ruolo di

direttrice tecnica nazionale della ginnastica ritmica.

“Diciamo che non ci ha sfiorato minimamente l’idea di quello che è successo – ha spiegato la capitana azzurra -. Ci ha forgiato nel modo di affrontare la pedana. In questa medaglia di bronzo non c’era voglia di rivalsa, ma solo passione e lavoro nonostante tutto. In questi anni siamo rimaste in silenzio e la miglior risposta è stata questa. La dedica va alla nostra allenatrice, la nostra Emanuela Maccarani”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo