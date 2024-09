Non si può dire che non sia novità. Riparte Striscia la Notizia su Canale 5 e oltre al nuovo conduttore Nino Frassica c’è anche un nuovo ballerino: Gianluca Briganti è il primo velino nella storia del programma tv satirico. Non ci saranno più quindi le due tradizionali veline a fare da contorno nella nuova stagione, la 37esima, che inizia oggi lunedì 23 settembre.

Chi è Gianluca Briganti, primo velino di Striscia la Notizia

Briganti è nato a Viareggio, in Toscana, e ha 37 anni. Suo padre è napoletano e sua madre è cilena, il ballerino si definisce quindi un “figlio del mondo”, anche perché per lavoro ha girato in diversi Stati. Oltre all’Italia, sia a Roma che Milano, ha vissuto anche a Berlino, a Stoccarda, a Miami, a Dallas e a Las Vegas. Parla fluentemente sia lo spagnolo che l’inglese, oltre ovviamente all’italiano. È appassionato di fitness e skateboarding, ma adora anche cucinare e mangiare. La sua grande passione però è il palcoscenico.

Primo velino di Striscia la Notizia, la carriera di Briganti

È lo stesso tg satirico a dare notizie su di lui e sulla carriera da ballerino. “Fin da bambino ha una forte attitudine per la danza e già a 5 anni balla con la mamma sui ritmi sudamericani. Nonostante questo, l’unico sport che pratica fino ai 19 anni è il calcio. Solo un anno dopo riscopre la passione per la recitazione e il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz”, si legge sul sito di Striscia la Notizia. A quel punto inizia a studiare sul serio, si diploma nel 2010 in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano e da lì “inizia a lavorare nei più famosi musical europei come performer: Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano), Il mondo di Patty (tour italiano e spagnolo) e Dirty Dancing (tour italiano), dove interpreta il ruolo del protagonista, Johnny Castle”.

“In televisione salta da un programma all’altro: Crozza nel paese delle meraviglie (La7), Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), Wanna dance? (Boing), Pintus @ Forum (Italia 1), Special 90 (Italia 1). Nel 2022 è stato uno dei ballerini della serie televisiva statunitense Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock, in Italia su Sky e Now) e della miniserie italo-tedesca-statunitense Those About to Die (Peacock, in Italia trasmessa su Prime Video). Si definisce un figlio del mondo, dato che per lavoro ha vissuto a Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas, dove è stato il primo italiano in assoluto nel cast del Magic Mike live”, si legge ancora.

Gianluca Briganti, primo velino di Striscia: vita privata e profili social

Non si hanno particolari informazioni sulla sua vita privata e sulle sue relazioni. Il suo profilo Instagram (@gianluca_briganti) è seguito da più di 15mila persone ed è molto attivo, con molti post tra foto e video, specialmente delle sue performance di danza e recitazione.

