“Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche.In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?”

È polemica per un video pubblicato su Instagram, da Maddalena Corvaglia, showgirl e modella ed velina di Striscia la Notizia negli anni 2000, in cui ha commentato la vicenda della pugile Imane Khelif affetta da iperandrogina sostenendo erroneamente che la ragazza i ‘identifichi in uomo’, e poi associando paragoni tra esseri umani e animali per spiegare il suo pensiero:

“Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale, può accedere quindi all’asilo?

Se una bambina si identifica in un Labrador e ha il diritto di essere trattata da Labrador, ha il diritto anche di andare al parchetto dei cani invece che a scuola?”. Allora, dove ci porterà tutto questo? Se un uomo si identifica in una coccinella e ha il diritto di essere trattato da coccinella, può venire a vivere nel tuo giardino? Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è più se sia giusto o sbagliato. La domanda da porsi è, quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci. Non c’è un limite. Non c’è un limite”.

L’ex velina distrutta nei commenti: “Ma che stai dicendo?”

Il video in pochi minuti ha ricevuto centinaia di commenti, la maggioranza volti a ridicolizzare la sua bizzarra teoria, ricordando oltretutto la sessualità della pugile: “Se un essere umano nasce con una vagina in cosa si dovrebbe identificare? Mi piacerebbe sapere la tua risposta dal momento che sei del tutto disinformata”, scrivono in riferimento a Khelif che contrariamente a quanto sostenuto da Corvaglia non si identifica in una donna, ma lo è. “Fermiamo questa follia e impediamo una volta per tutte l’uso scorretto dei social a gente che come te trasmette disinformazione, odio e fomenta i pregiudizi”. Seguono inviti a informarsi, e tanti commenti in cui le si dà dell'”ignorante” “Ma di cosa stiamo parlando, un uomo, una coccinella, un Labrador, ma che stai dicendo?”. E ancora: “Se ne parla da una settimana, devi ancora capire?”. E infine un suggerimento per evitare simili figuracce in futuro: “Hai bisogno di un social media manager”.

Aggiornamento: i commenti sono stati disattivi da Corvaglia dopo due ore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco