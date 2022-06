Giorgia Cardinaletti è il nuovo volto alla conduzione del TG1 delle 20:00. La giornalista è arrivata nell’edizione di punta del telegiornale dopo lo spostamento dei colleghi Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino voluto dalla direttrice Monica Maggioni. Una sorta di retrocessione in realtà. Cardinaletti è volto noto della Rai con una larga esperienza in video da inviata e conduttrice.

Giorgino, D’Aquino e Chimenti saranno spostati alle edizioni delle 13:30. La direttrice Monica Maggioni aveva deciso di destinarli alla rassegna stampa del mattino. I tre conduttori hanno presentato dei certificati medici che avrebbero provato nelle loro intenzioni l’impossibilità di fare turni troppo faticosi. La rassegna mattutina va in video alle 6:30.

“Non sono autorizzato a parlare, la vicenda è oggetto di valutazione dei miei legali”, ha commentato Giorgino all’AdnKronos sulla vicenda che ha agitato la Rai e generato numerosi articoli ricchi di retroscena e indiscrezioni. Lo spostamento, che ha fatto molto rumore, sarebbe stato comunicato ai giornalisti tramite una lettera, con decorrenza immediata e senza troppo preavviso. Alessio Zucchini ha accettato invece i cambiamenti ed è rimasto al suo posto.

Cardinaletti è nata a Fabriano, in provincia di Ancona, il 23 aprile del 1987. Ha studiato lettere all’Università di Perugia e frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. È giornalista professionista dal 2012. È stata inviata e conduttrice a Rai News 24 e dal 2016 è stata conduttrice con Alessandro Antinelli di La Domenica Sportiva. Era stata anche inviata della Formula 1 e conduttrice del programma Pole Position. Dal 2019 è passata al TG1 da conduttrice dell’edizione in 60 secondi e notturna e poi in quella in seconda serata.

Ha condotto su Rai1, in seconda serata, anche il programma di approfondimento Via delle Storie. Da anni è legata a Francesco Caldarola, capo autore del talk politico di Rai3, Agorà. Su Instagram è seguita da oltre 55mila follower. L’esordio di Cardinaletti alla conduzione è stato impreziosito, in chiusura del tg, dagli annunci a sorpresa del direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus sull’edizione dell’anno prossimo della kermesse.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

