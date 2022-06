Di terremoto in terremoto. Nei corridoi di viale Mazzini l’aria si fa sempre più tesa e irrespirabile. L’ultimo bubbone scoppiato in casa Rai riguarda il telegiornale della rete ammiraglia, il Tg1. Una indiscrezione che circolava già ieri sera è stata confermata oggi dal Corriere della Sera: Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, tre dei ‘mezzibusti’ del tg di Rai1, sono stati rimossi dalla conduzione delle 20 e retrocessi dalla direttrice Monica Maggioni a quella delle 13:30.

La notizia al momento deve ancora essere comunicata al comitato di redazione con le relative lettere di nuovo incarico, ma di fatto le conferme arrivavano già nella serata di mercoledì. Sembrava infatti un ‘messaggio’ quello strano saluto agli spettatori del Tg1 di Giorgino di ieri sera, quasi un commiato dall’edizione serale.

Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) pic.twitter.com/MTVkrFUsDE — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 15, 2022

Il motivo? A fine maggio Maggioni aveva avanzato la richiesta ai conduttori dell’edizione serale di alternarsi per presidiare la rassegna stampa delle 6,30 del mattino che è sotto la responsabilità di Mario Prignano. A rispondere positivamente era stato però il solo Alessio Zucchini.

Non solo. Sempre il Corriere scrive che Giorgino, D’Aquino e Chimenti per giustificare il ‘no’ alla richiesta avrebbero presentato anche dei certificati medici a segnalare problemi di varia natura. Paradossalmente la mossa ha avuto l’effetto contrario, spingendo una Maggioni sempre più contrariato a prendere la decisione di rimuoverli dalla fascia di maggior pregio.

Al momento non sono filtrate reazioni dai diretti interessati, ma se la notizia verrà ufficializzata alla Maggioni spetterà anche il compito di sostituire i tre ‘mezzibusti’ dell’edizione serale, con in pole position secondo FqMagazine Giorgia Cardinaletti e Valentina Bisti. Tra l’altro Giorgino era da giorni al centro di altri rumors su spostamenti dal telegiornale dell’ammiraglia Rai: era dato in pole per un passaggio a Rai2 con la conduzione di un programma di approfondimento.

Una vicenda che arriva a pochi giorni dall’altra bufera in casa Rai, con la rimozione da parte dell’amministratore delegato Carlo Fuortes di Mario Orfeo dalla direzione Approfondimenti, spostato al Tg3, che ha già diretto in passato.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

Fabio Calcagni