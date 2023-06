Continuano le ricerche del sottomarino Titan della OceanGate Expeditions disperso nell’oceano Atlantico, al largo del Canada. Il mezzo è scomparso dai radar da domenica. Una corsa contro il tempo per tentare di salvare in extremis le cinque persone a bordo tra cui il miliardario Hamish Harding e l’esperto di relitti marini Paul-Henri Nargeolet.

Il mezzo sul quale si trovano, utilizzato per portare gruppi di turisti a vedere dal vivo i resti del Titanic a 4mila metri di profondità, ha un’autonomia di 92 ore. Hamish Harding, ex pilota di aereo, diventato poi un businessman è un appassionato esploratore: nel 2019 è stato direttore della missione e pilota della missione One More Orbit, che ha stabilito la più veloce circumnavigazione della Terra in aereo su entrambi i poli geografici.

Il 5 marzo 2021 Harding si è recato nel punto più profondo della Fossa delle Marianne, il Challenger Deep, in un sottomarino stabilendo il record mondiale per la massima lunghezza percorsa e il massimo tempo trascorso a piena profondità dell’oceano. Lo scorso anno Harding andò nello spazio, prendendo parte al quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos.

La Guardia Costiera di Boston ha lanciato un’operazione di ricerca e soccorso. Il relitto del Titanic si trova a 3.800-4.000 metri di profondità sul fondo dell’Atlantico, a circa 600 chilometri dalla costa di Terranova, in Canada.