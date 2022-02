Mahmood non parla mai volentieri della sua vita privata. E quindi di un eventuale compagna o di un fidanzato. È in gara al Festival di Sanremo. Dato per favorito: in coppia con Blanco, e con la loro Brividi, sono in pole position con Elisa Toffoli per la vittoria finale. La finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo si terrà sabato 5 febbraio dal Teatro Ariston.

Se di Blanco si sa che è fidanzato da circa un anno e mezzo con Giulia Lisioli, ragazza conosciuta prima di diventare famoso, di Mahmood si sa poco e nulla. Solo gossip, pettegolezzi senza il conforto di prove. Mahmood ha sempre usato le stesse parole per descrivere la sua vita privata: un no comment argomentato, si può definire.

“Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”, diceva a Repubblica nell’aprile scorso. Diceva di esser stato attaccato alle medie e al liceo. E di essere favorevole al ddl Zan.

Il pettegolezzo, come accennavamo, fa riferimento all’ex fidanzato Lorenzo Tobia Marcucci, giovane toscano che lavora nel mondo della moda e il cui nome era già stato scritto quando nel 2019 Mahmood esplose con la vittoria al Festival di Sanremo con Soldi. Vanity Fair scrive di un ritorno di fiamma. Pur ricordando che a novembre scorso il cantante diceva alla rivista: “Non mi innamoro da un sacco di tempo”. E a maggio a Verissimo confessava a maggio scorso: “Sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo”.

Quindi tanta confusione alla quale si aggiunge il rumore del pettegolezzo. Il giornalista Santo Pirrotta aveva confermato la voce del ritorno di fiamma in una puntata di Ogni Mattina dell’aprile scorso. Tutto da dimostrare, chiariamo. Il settimanale Chi anni fa aveva fotografato la coppia insieme. Paparazzati in auto mentre si baciavano. Che la relazione sia rinata è tutto da confermare. Per il momento Mahmood è concentrato sulla gara di Sanremo.

