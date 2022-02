Si smuove la classifica del Festival di Sanremo dopo la terza serata andata in onda giovedì 3 febbraio. Rispetto infatti alla parziale di mercoledì molte sono le posizioni cambiate, col telefoto che ha interessato diversi artisti in gara.

Questa, in ordine di posizioni, la classifica generale alla fine della terza serata (dopo il voto della stampa le prime due sere e del televoto e demoscopica 1000 stasera): Mahmood & Blanco, Elisa, Gianni Morandi, Irama, Sangiovanni, Emma, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Michele Bravi, Ditonellapiaga e Rettore, Aka 7even, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Noemi, Rkomi, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Yuman, Ana Mena, Tananai.

Per la classifica vota il pubblico tramite televoto (con un peso del 50 per cento sul risultato complessivo) e la Demoscopica 1000 (sempre al 50 per cento). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale.

Giovedì ad affiancare Amadeus è stato il turno di Drusilla Foer, la nobildonna toscana alter ego dell’attore fiorentino Gianluca Gori, che ha conquistato l’Ariston e i social. Tanto lo spazio dedicato al superospite Cesare Cremonini, il cantautore bolognese che ha emozionato il pubblico del teatro Ariston con un vero e proprio show.

