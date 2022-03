Dallo scorso novembre Iryna Vereshchuk è vice primo ministro e ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. È diventata uno dei volti più rappresentativi del Paese in guerra, assediato dalla Russia dopo l’invasione ordinata dal Presidente Vladimir Putin lo scorso 24 febbraio. “Ho un figlio di 17 anni che non sento da tre giorni, ma in questo momento sono la mamma di tutti i bambini che hanno bisogno di me”, ha detto la 43enne entrata in Parlamento nel 2019 con il partito “Servitore del Popolo” del Presidente Volodymyr Zelensky.

Vereschchuk è nata il 30 novembre 1979 a Rava-Ruska, nell’oblast di Leopoli. Ha studiato all’Istituto militare del Politecnico specializzandosi in “Informazione Internazionale”, Legge all’università nazionale di Leopoli Ivan Franko e quindi si è specializzata in “Amministrazione pubblica” all’Istituto regionale di Leopoli dell’Accademia nazionale per amministratori statali. Ha prestato per cinque anni servizio come ufficiale delle forze armate ucraine. È stata avvocato del Consiglio Comunale di Rava-Ruska, vicepresidente dell’amministrazione regionale di Zhovkva, sindaco donna più giovane del Paese proprio a Rava Ruska, suo paese natale di circa 9mila abitanti, fino al 2015.

Vereshchuk è membro del Parlamento dell’Ucraina dal 2019 per lo stesso partito del Presidente Zelensky. Da parlamentare è stata membro della Commissione Sicurezza Nazionale, Difesa e Intelligence e ha presieduto la Sottocommissione Sicurezza e Difesa dello Stato. Alle elezioni locali del 2020 si è candidata per la carica di sindaco di Kiev ma è arrivata quinta – il sindaco attuale resta l’ex pugile, campione mondiale dei pesi massimi, Vitalij Klitschko.

Solo lo scorso novembre è stata nominata ministra per la reintegrazione dei territori ucraini temporaneamente occupati. Ovvero le radici della situazione attuale: nel 2014, dopo la rivolta di Euromaidan e la repressione in piazza, il presidente Viktor Yanukovich fuggì in Russia e Mosca occupò la Crimea mentre separatisti filo-russi proclamavano due repubbliche indipendenti, quella di Luhansk e di Donetsk, nella regione del Donbass, a est del Paese. “Sono la ministra dei Territori occupati, come tale sono responsabile dei corridoi umanitari e dello scambio prigionieri. Più donne e bambini riusciamo a sottrarre ai proiettili di Putin, meglio sarà per l’Ucraina”, aveva detto a Repubblica.

Dall’inizio dell’invasione russa parla ogni giorno al popolo, usa molto i social. Dorme due o tre a notte, vive in un bunker. Tra le comunicazioni più frequenti quelle che riguardano i corridoi umanitari e il bollettino delle vittime del conflitto e sulle città assediate. Solo oggi pomeriggio ha accusato i russi di violare pesantemente il coprifuoco e di sparare su convogli di autobus, insediamenti e punti di evacuazione. Ha escluso che la capitale possa essere spostata a Leopoli qualora Kiev dovesse essere davvero assediata. Vereshchuk è sposata in seconde nozze con un ufficiale delle forze speciali ucraine

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano