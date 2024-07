Salta a pochi metri dalla fine il record del mondo di Jaan Roose, l’atleta 32enne estone di slackline, sponsorizzato da Red Bull che questa mattina ha provato ad attraversare lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia di soli 1,9 cm di larghezza, e sospesa a oltre 200 metri di altezza sul mare. Un evento trasmesso in diretta televisiva e seguito in tutto il mondo, che avrebbe potuto consegnare alla storia una traversata senza precedenti.

Il passo falso a 80 metri dall’arrivo

Il passo falso è arrivato proprio all’ultimo, quando mancavano 80 metri all’arrivo al pilone messinese. Purtroppo per lui, il percorso di 3,5 km è stato ‘fatale’ nel finale, ma Jaan, sorretto da un’imbracatura di sicurezza è comunque riuscito a ritrovare l’equilibrio e a terminare la sfida, percorrendo interamente la distanza aerea tra la costa calabrese e quella siciliana. Tra le principali difficoltà l’elevato livello di umidità, calcolato attorno all’88%, e il caldo che sta interessando il Sud Italia. Traversata conclusa dopo 2 ore 57’09”: Roose ha camminato in una superficie pari a oltre 30 campi da calcio e ha comunque ottenuto il record della più lunga camminata sul filo di sempre.

Chi è Jaan Roose l’equilibrista caduto a 80 metri dall’impresa di attraversa Stretto di Messina su una fune

Jaan Roose è un atleta estone di 32 anni, che più volte ha affrontato con coraggio, capacità e successo situazioni estreme. Ha iniziato con lo slacklining a soli 18 anni, è stato tre volte volte campione mondiale ed è stato l’unico atleta ad aver eseguito un salto mortale all’indietro su una slackline. Tra le sue imprese memorabili, nel 2021, ha eseguito una camminata a 100 metri d’altezza nella capitale della Bosnia ed Erzegovina, mentre nel 2022 ha dato prova delle sue capacità nella suggestiva valle di Bozzhira, nella regione di Mangystau in Kazakistan. Nel frattempo ha anche sfruttato le sue abilità di equilibrista per partecipare stuntman in film di Hollywood, anche nel famoso film ispirato al videogioco “Assassin’s Creed”, e ha partecipato al tour mondiale di Madonna.

