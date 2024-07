Non è il caso di dire che sia ad un passo dall’impresa, ne servirà qualcuno in più, ma oggi, mercoledì 10 luglio, Jaan Roose proverà a non fallirne neppure uno. L’atleta di slackline sponsorizzato da Red Bull, tenterà una straordinaria impresa: attraversare lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia di soli 1,9 cm di larghezza, sospesa a oltre 200 metri di altezza sul mare.

Come attraversare 30 campi da calcio

Una superficie equivalente a 30 campi da calcio. L’atleta estone percorrerà più di 3,5 chilometri, la distanza tra la costa calabrese e quella siciliana. La sfida di Jaan sarà quella di stabilite un nuovo record mondiale di slackline, riuscendo magari nell’impresa di superare il precedente fissato a 2,7 km.

Dove vedere in diretta la traversata di Jaan Roose in tv e streaming

L’evento viene trasmesso in diretta televisiva in chiaro su canale 20, Mediaset. E in streaming su Mediaset Infinity.

