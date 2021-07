Marco Verratti e Jessica Aidi sposi. In Francia, a Parigi, dove il centrocampista gioca, per il Paris Saint-Germain, e dove vive con la modella originaria di Montpellier. Appena il tempo per festeggiare la vittoria degli Europei con l’Italia, dopo la finale di domenica scorsa a Wembley, a Londra, contro i padroni di casa dell’Inghilterra, che Verratti va all’altare. Come Federico Bernardeschi, altro fresco campione azzurro, che ha appena sposato Veronica Ciardi.

Jessica Aidi è una modella e ha 28 anni. Verratti l’ha conosciuta quando faceva la cameriera. Ha avuto successo, ha posato per campagne pubblicitarie di alto livello, come per Sport Illustrated. È stata tra le sei finaliste del Si Swimsuit e fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris. La storia tra Verratti e Aidi è diventata argomento di indagine e pubblicazioni per riviste scandalistiche. “Il mio stile di vita non è quello che dicono – aveva detto Verratti a La Gazzetta dello Sport – amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla”.

È stato raccontato come il calciatore abbia proposto alla modella il matrimonio sulla spiaggia di Marrakech, in Marocco, lo scorso gennaio. Il 28enne campione d’Europa martedì sera ha festeggiato con una cena insieme ad amici storici (tra cui Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Paris Saint-Germain e Napoli) in un ristorante italiano della capitale francese, “Giusè Trattoria”, di cui è comproprietario.

La cerimonia si terrà giovedì. Con Verratti anche i figli Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio, finito nel 2019, con Laura Zazzara. A Parigi arriveranno anche i compagni di Nazionale Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. La celebrazione al municipio di Neuilly, a nord di Parigi. Ieri sera la cena in pieno centro, a Place de la Concorde, all’Hotel de Crillon.

