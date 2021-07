Veronica Ciardi, 36 anni, il 13 luglio sposa il calciatore Federico Bernardeschi. Ciardi è diventata famosa dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2010. Di lei molti ricorderanno la relazione ambigua di amore e amicizia con la modella napoletana Sarah Nile.

Modella e showgirl durante quella edizione del Grande Fratello fece scalpore per il bacio saffico con Sarah Nile. Le due erano concorrenti nella decima edizione. Tutto successe durante la notte di Capodanno quando la complicità tra le due amiche e un po’ di vino di troppo fecero scattare il bacio tra le due. Così inizia una specie di gioco di seduzione tra le due che però sono sempre rimaste molto amiche.

Dopo quella esperienza nella casa del Grande Fratello entra in televisione alla Mediaset. Partecipa ad altri programmi come Ciao Darwin, Fenomenal e The Call. Nel 2011 conduce una rubrica settimanale di Gossip. Nello stesso periodo, ha l’occasione anche di debuttare come attrice nel film “Una cella in due” di Enzo Salvi.

L’anno successivo, Veronica diventa ospite fissa del salotto di Chiambretti. Molte le apparizioni della showgirl anche nel grande schermo, tra i film in cui è comparsa possiamo sicuramente citare: I soliti idioti, Una notte da paura e Una vacanza da sogno. Veronica però decide di lasciare la televisione per dedicarsi alla sua vera grande passione: la moda.

Nel 2016 conosce Bernardeschi a Formentera. Il loro fu un lungo corteggiamento. Una storia burrascosa: si sono lasciati nel 2017 per poi ritornare insieme pochi mesi dopo. Nel 2019 nasce la loro figlia, Deva. Infine il coronamento del sogno d’amore con il matrimonio a Carrara, città di origine del calciatore, a nemmeno 48 ore di distanza dalla vittoria agli Europei della Nazionale di Mancini.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro