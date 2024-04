Kabir Bedi è l’ospite di punta della puntata di Domenica In del 28 aprile, condotta da Mara Venier. L’attore è diventato molto famoso in Italia per il suo ruolo di ‘Sandokan‘ negli anni Settanta. Ma sono tantissime le comparsate di Bedi nel cinema e non solo, nonostante dei gravi problemi privati tra difficoltà finanziarie e lutti familiari.

Chi è Kabir Bedi, l’attore di Sandokan

Kabir Bedi è nato nel 1946 a Lahore, oggi in Pakistan ed è naturalizzato italiano. Dopo un inizio nella recitazione, diventa famoso grazie al ruolo di ‘Sandokan’, la tigre della Malesia nata dai libri di Emilio Salgari che il regista Sergio Sollima porta sullo schermo. Dal 1976 la sua fama arriva in tutto il mondo. A Bollywood, in India, Bedi ha preso parte a più di 60 film ma ‘Sandokan’ gli permette di diventare popolare in Italia. A tal punto che partecipa a reality show e serie tv, da Beautiful a Un medico in famiglia, passando per L’isola dei famosi nel 2004 e al Grande Fratello Vip.

Kabir Bedi, la moglie attuale e i divorzi

Kabir Bedi oggi è sposato con la moglie Parveen Dusanji, una nota produttrice di 48 anni, più giovane di lui di 30 anni. Dusanji è laureata in Economia e i due si sono sposati dopo dieci anni di relazione, anche andando contro le idee della famiglia di lei, preoccupata dalle precedenti relazioni di Bedi. L’attore, infatti, in passato ha avuto ben quattro divorzi: da Protima Bedi, con cui ha avuto due figli, da Susan Humphreys, con cui ha un figlio, da Parveen Babi e da Nikki Vijaykar.

Kabir Bedi, la bancarotta

La carriera di Bedi, tuttavia, non è stata tutta rosa e fiori. L’attore, infatti, ha superato un periodo in cui ha avuto gravi problemi finanziari. Nel 2021 ha raccontato a Serena Bortone le sue difficoltà, ammettendo di “aver fatto pessimi investimenti in America ed essere finito in bancarotta“.

Kabir Bedi, il suicidio del figlio

Ma il momento più duro per Kabir Bedi è stato quello della perdita del secondogenito Siddarth, nato dal primo matrimonio. Il ragazzo, malato di schizofrenia, nel 1997 a soli 25 anni si è tolto la vita. In più di un’occasione, l’attore ha parlato del dramma del figlio, di come non sia riuscita a combattere una malattia incurabile come quella, ma con gli anni ha saputo accettare il suo suicidio: “Non poteva più vivere così. Bisogna rispettare la sua decisione”.

