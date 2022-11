“Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”. È questo il messaggio che è comparso sui social di Roberto Maroni con cui la famiglia ha annunciato la scomparsa del politico a 67 anni. E poi la citazione di Emily Dickinson: “Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Ciao Bobo”. Maroni lascia la moglie Emilia Macchi e tre figli Chelo, Filippo e Fabrizio.

Ex ministro ed ex segretario della Lega, Maroni ha dedicato la sua vita alla politica, alla musica, sua grande passione e alla famiglia. Una vita privata vissuta con discrezione e lontano dai riflettori. Sposato con Emilia Macchi, la loro storia d’amore era iniziata tra i banchi di scuola al Liceo Ginnasio Statale Ernesto Cairoli di Varese. La loro unione si è consolidata nel tempo con la nascita dei tre figli, Chelo, Filippo e Fabrizio. Si è spento nella sua casa nel varesotto circondato dai suoi cari che gli sono stati vicino nella sua lotta contro il tumore.

Emilia Macchi è sempre stata al suo fianco con discrezione. Secondo quanto riportato da La Provincia di Varese, è stata una manager, ha lavorato presso l’Alenia Aermacchi, società del gruppo Finmeccanica. Tra i figli, Fabrizio, il minore, ha deciso di seguire le orme paterne intraprendendo la carriera politica ma lontano dalla visione del padre. “È stato lui a insegnarmi il valore delle scelte sane e ragionate. Una volta appurato che è stata una scelta mia, è stato felice per l’impegno politico, anche se non dalla parte della Lega”, ha confessato il ragazzo a Open. Nel 2019 il più piccolo dei figli di Roberto Maroni si è candidato alle elezioni amministrative a Lozza, in provincia di Varese, contro la Lega e con una lista civica multicolore: “Sì, sono di sinistra. Anche se in un Paese come il mio – Lozza ha 1.200 abitanti – l’ideologia non conta. Io sono candidato con una lista civica che accoglie persone di varie schieramenti”. Per quanto riguarda il rapporto con il padre ha detto: “Mi rinnegherebbe soltanto se tifassi per l’Inter”. Maroni è sempre stato tifoso del Milan.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

