Si chiama Lavinia Abate, ha 18 anni e viene da Roma. È lei la nuova Miss Italia, proclamata ieri sera nella cerimonia al centro congressi multimediale dell’hotel Browne Plaza Rome St. Peter’s, nella Capitale. A presentare lo spettacolo un giornalista, Salvo Sottile, non succedeva dal 1946. La serata è andata in diretta streaming sul sito e sui canali social del concorso.

Abate l’ha spuntata su 21 candidate miss, una per regione, scelte nelle pre-finali che si sono svolte a Fano, nelle Marche dopo lunghe selezioni locali. “Quest’anno per la prima volta tutte le 21 finaliste restano nella famiglia di Miss Italia. Le seguiremo tutte”, ha annunciato la patron del concorso Patrizia Mirigliani. Seconda classificata, Carolina Vinci, Miss Sardegna e Miss Cinema. Terzo posto per Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna.

Abate era arrivata alla finale con la fascia di Miss Lazio e dopo aver vinto anche il titolo nazionale di Miss Eleganza. La 18enne frequenta l’ultimo anno di liceo scientifico Azzarita, pratica danza da oltre dodici anni ed è una musicista. Sogna di diventare cantautrice o compositrice e infatti suona il pianoforte e studia composizione. Ha cantato infatti nella finale una canzone che ha scritto lei, Vino Rosso.

Ha raccontato di aver dovuto indossare per cinque anni il busto, a causa di una scoliosi, “una condizione che l’ha segnata profondamente, rendendo la sua adolescenza difficile”. Al termine della serata, dopo la proclamazione, la Miss Italia in carica, la napoletana Zeudi di Palma, ha ceduto la corona alla nuova vincitrice. “Non avrei mai immaginato di sentire proprio il mio nome, fino all’ultimo ho preferito mantenere basse le aspettative per non illudermi e restarci troppo male”. Ha detto di non essere fidanzata e di non seguire il calcio.

Il 2022 sarà ricordato nella storia della manifestazione come l’anno in cui vennero elette due Miss: la prima a febbraio e la seconda a dicembre. Quella di ieri è stata l’edizione numero 83 della manifestazione. A presiedere la giuria Massimo Boldi. Gli altri membri della giuria l’attrice e insegnante Fioretta Mari e la conduttrice radiofonica Francesca Manzini. Entrambe hanno sostenuto il ritorno di Miss Italia in Rai perché “è un’istituzione al pari di Sanremo” e “ha dato un’opportunità nello spettacolo a tante meravigliose e talentuose ragazze”. È la speranza della patron Patrizia Mirigliani.

