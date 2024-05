Elly Schlein come la donna di Neanderthal. Prima il post orribile, poi la rimozione dello stesso dai social e la colpa attribuita al solito “collaboratore” sbadato costretto a occuparsi di un account X che vanta meno di 2mila persone. Ma il “separate alla nascita” di Luigi Rispoli, vicepresidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli nonché consulente del ministro, napoletano, Gennaro Sanguliano al dicastero della Cultura, è una volgarità che si commenta da sola e che allo stesso tempo cristallizza la dimensione di una figura politica non nuova a mostruosità e “porcate” simili.

Rispoli, il post e le scuse

Il commento è stato pubblicato da Rispoli sul proprio account in risposta ad un post. Oltre alla frase, Rispoli pubblica la foto della segretaria del Pd associata a quella relativa alla ricostruzione del volto di una donna di Neanderthal sulla base del ritrovamento di alcune ossa in Iraq. Dopo la “porcata” (tanti i commenti che utilizzano questo termine su X), la rimozione del post e le scusa: “A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a Elly Schlein”.

A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse. — Luigi Rispoli (@LuiRispoli) May 4, 2024

“Sangiuliano rimuova Rispoli”

Immediata la reazione del Pd che, attraverso Irene Manzi, capogruppo nella commissione Cultura alla Camera, chiede l’intervento di Sangiuliano invitato a rimuovere “Luigi Rispoli dalla Commissione consultiva per il teatro del ministero della Cultura”.

“Che nomine sta facendo Sangiuliano?” chiede Manzi sottolineando “come il ministro stia indicando nelle istituzioni culturali numerosi esponenti del suo partito. Una vera e propria occupazione politica di istituti e commissioni che dovrebbero non avere pressioni e preconcetti”.

Rispoli e Zaki

Rispoli, 64 anni, sposato e padre di tre figli, vanta un trascorso storico nella destra napoletana, sin dal periodo liceale dove divenne uno degli animatori del Nucleo Studentesco che si oppose ai giovani della sinistra negli anni della contestazione studentesca. In quegli anni partecipa a tutte le battaglie intraprese dalla destra napoletana. Nel 1980 diventa dirigente provinciale del Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, e due anni dopo viene eletto Segretario Provinciale della stessa organizzazione. Nelle elezioni provinciali del 2004 viene eletto, per la prima volta, nel collegio Napoli VI Mercato-Pendino-Vicaria-S. Lorenzo (parte) e dal mese di dicembre del 2005 è stato nominato Presidente del Gruppo.

In politica non ha mai ‘sfondato’. Dipendente prima comunale e poi regionale, Rispoli ha ricoperto e ricopre diversi incarichi. Sui social non è nuovo a uscite del genere. Nel luglio 2023, dopo la grazia ricevuta da Patrick Zaki, lo studente egiziano che frequentava l’università di Bologna, Rispoli così commentava l’accaduto: “Oggi tanti giovani hanno saputo che in Italia, se appartieni ai circoli giusti, ci si può laureare non solo senza studiare, ma persino senza parlare italiano”

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo