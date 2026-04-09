E’ una delle coppie più chiacchierate del momento, quella formata da Jordan Bardella e dalla principessa Maria Carolina di Borbone. Da un lato il volto dominante del Rassemblement Natzional e, stando ai sondaggi, figura tra le favorite per l’Eliseo nel 2027 ai danni di Marine Le Penn; dall’altro, una principessa influencer ventiduenne e simbolo della generazione Z aristocratica. L’uscita dei due dal gala per i 200 anni di Le Figaro ha infiammato la stampa francese. La principessa, non sembrerebbe essere una semplice nuova fiamma per il leader francese.

Chi è Maria Carolina di Borbone, la principessa influencer 22enne avvistata con Jordan Bardella

Maria Carolina, è al centro di una disputa dinastica che prosegue da oltre un secolo. Figlia del Principe Carlo di Borbone, Duca di Castro, e di Camilla Crociani, è diventata un caso giuridico nel 2016 quando il padre, con una scelta storica, ha abolito con un Atto Sovrano la Legge Salica che escludeva le donne dalla successione, nominandola sua erede con il titolo di Duchessa di Calabria. Una decisione che non è per niente piaciuta al ramo spagnolo della famiglia, guidata da Pedro di Borbone. Il principe spagnolo contesta la legittimità di Carlo e rivendica la guida della Casata e dell’Ordine Costantiniano.

Il consenso popolare della principessa

Se le dispute nobiliari sono riservate alle aule di tribunale, il consenso popolare di Maria Carolina non è più una sorpresa. Insieme alla sorella Maria Chiara, ambassador Wwf per Italia e Francia, e al resto della famiglia, la principessa è infatti diventata un punto di riferimento per i movimenti identitari del Sud, in particolare per i neoborbonici. A differenza dei cugini spagnoli, il ramo francese dei Borbone è costantemente presente a Napoli e nel Mezzogiorno. Tra eventi ufficiali, iniziative benefiche e bagni di folla, molti legittimisti vedono nella giovane duchessa l’unica erede di Francesco II.

Il patrimonio

Se il cognome di Maria Carolina deriva dai Borbone, la sua ricchezza che sostiene la vita tra Monte Carlo, Parigi e Roma, proviene invece dalla famiglia materna. La principessa, è infatti nipote di Camillo Crociani, presidente della Finmeccanica negli anni ’70 e figura centrale nello scandalo Lockheed. A seguito di un’accusa di incasso di tangenti, Crociani fuggì in elicottero nel 1976 e morì latitante in Messico. Il suo grande patrimonio, che comprendeva anche il colosso dei sistemi radar e del traffico aereo Vitrociset, è stato gestito per anni dalla moglie, cioè dalla nonna di Maria Carolina, l’ex attrice Edoarda “Edy” Vessel.

Dalla corona alla possibile Première dame di Francia

Tra le tante dispute che riguardano la famiglia Borbone, ce n’è una in particolare che riguarda Camilla Crociani, madre della principessa. Camilla, ha dovuto combattere per quasi un decennio una delicata battaglia legale contro la propria madre per il controllo del “Grand Trust” alle Bahamas, un patrimonio di centinaia di milioni di euro. Nel 2017, la Corte Reale di Jersey ha dato ragione a Camilla, stabilendo quindi che la nonna della principessa aveva sottratto dei fondi ai danni delle nipoti e ordinato il risarcimento del trust. Una vittoria che ha consolidato la posizione economica di Maria Carolina, che ora tra lignaggio reale, ricchezze miliardarie e l’ultimo scandalo mediatico, potrebbe davvero essere la prossima potenziare Première dame di Francia.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini