Meryem Saida è tra le concorrenti di Money Road più conosciute nel mondo dei social. La creator e modella, protagonista del reality condotto da Fabio Caressa su Sky giunto alla seconda stagione, è nata il 26 agosto 2000 in Marocco, ma oggi vive a Napoli, città dove si è laureata e continua a lavorare.

Chi è Meryem Saida, concorrente di Money Road

80mila followers su Instagram, ha lasciato il proprio Paese d’origine per trasferirsi in Italia e raggiungere il padre panettiere a 10 anni, che si era spostato in anticipo per motivi di lavoro. L’uomo aveva deciso di partire improvvisamente con l’obiettivo di costruire un futuro più stabile per tutta la famiglia, come la stessa ragazza ha raccontato durante il programma.

L’inserimento in Italia non è stato semplice. Negli anni della scuola, infatti, lei e le sue sorelle si sono trovate più volte a fare i conti con episodi di discriminazione e commenti razzisti che hanno reso il percorso di integrazione particolarmente difficile.

Crescendo ha consolidato un legame molto profondo con la sua famiglia, soprattutto con le due sorelle minori, alle quali è estremamente affezionata. Conclusi gli studi superiori, ha deciso di iscriversi all’Università degli Studi di Napoli Federico II, scegliendo la facoltà di Lingue, laureandosi in Culture e Letterature Moderne Europee. Prima di intraprendere la carriera nel mondo della moda, ha svolto diversi lavori, a partire dall’età di sedici anni, tra cui quello di animatrice e cameriera: “Guadagnavo 35/40 euro a serata, mi ha insegnato il valore dei soldi”, ha raccontato in un suo video.

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