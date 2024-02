Susanna Biondo è la compagna di Fiorello, il famoso showman siciliano che è stato presente a Sanremo 2024 con il suo spettacolo “Viva Rai 2” e che in occasione della finale svolgerà il ruolo di co-conduttore accanto ad Amadeus nella serata finale di sabato 10 febbraio.

Il matrimonio con Susanna Biondo

La loro unione è datata dal 2003, ma si sono incontrati nel 1996, subito dopo il successo di Fiorello a Karaoke. In quel periodo, il noto showman ammetteva di avere relazioni fugaci, essere al centro di cronache mondane e fare uso di droghe (cocaina). Susanna è staro l’amore della sua vita, una donna che ha avuto un impatto significativo sulla sua esistenza e lo ha aiutato durante un periodo difficile. Susanna è stata la chiave che lo ha riportato a una vita normale. E lo stesso comico e presentatore non ha mai fatto mistero che se oggi è ciò che è lo deve in gran parte alla sua moglie.

Anna Falchi e Luana Colussi, le altre relazioni di Fiorello

Fiorello ha avuto altre relazioni in passato, tra cui una con la conduttrice Luana Colussi nel 1994 e successivamente con Anna Falchi, che durò due anni. In un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato di aver combattuto contro la dipendenza dalla cocaina negli anni ’90 e di aver vinto questa battaglia grazie all’amore per suo padre, morto nel 1990 a causa di un ictus durante una festa di carnevale. L’incontro con Susanna Biondo nel 2003 ha segnato il superamento di un periodo negativo e difficile nella vita di Fiorello, anche segnato dalla droga.

Angelica, figlia di Fiorello e Susanna Biondo

I due hanno una figlia, mentre Susanna aveva già una bambina da una precedente relazione. Dopo sette anni di convivenza, la coppia ha celebrato il loro matrimonio nella chiesa sconsacrata di Caracalla nel 2006, da cui è nata Angelica. Olivia inece è frutto di una precedente relazione di Susanna con Edoardo Testa, ma Fiorello la considera come sua figlia, anche se non è il padre biologico.

Il profilo di Susanna Biondo

Susanna Biondo, laureata in Economia e commercio, lavora nell’azienda di suo padre nel settore del post-produzione e del doppiaggio. Oltre al suo impegno lavorativo, si occupa a tempo pieno della famiglia. A differenza del marito, non è coinvolta nel mondo dello spettacolo e non ha un interesse particolare per i social media. Un aneddoto interessante riguarda il giorno del loro matrimonio nel 2003, quando Fiorello e Susanna hanno scelto di sposarsi per ultimi per lasciare spazio alle altre coppie presenti alla cerimonia. Fiorello ha chiesto ai fotografi di non scattare foto durante la cerimonia, definendola “un momento tutto nostro”.

