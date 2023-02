All’anagrafe si chiama Mattia Belardi ma il suo nome artistico è Mr. Rain “perché scrivo le mie canzoni solo nei giorni di pioggia“. Per il rapper 31enne di Desenzano del Garda (Brescia) si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo dove è in gara con il brano “Supereroi”, una canzone più che un rap dove non mancano, tuttavia, rime e assonanze.

Gli autori del brano oltre a Mr. Rain sono Lorenzo Vizzini e Federica Abbate. I supereroi del titolo sono due persone che scelgono di affrontare le avversità insieme, provando a sconfiggere le ferite profonde che ti cambiano anche dopo essere guarite, diventando così “due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole”. Belardi spiega così il brano che canterà sul palco dell’Ariston: “Parla di depressione e del coraggio, in certi momenti, di chiedere aiuto. Insomma, racconta difficoltà da cui sono uscito che ho sempre sognato raccontare su quel palco per dare una mano a chi si trova a viverle ora”. “Il mio è stato, infatti, un percorso di crescita iniziato nel momento in cui ho trovato la forza di chiedere un sostegno” chiarisce. “Scelta da supereroe perché, passo dopo passo, ti consente di tornare a vivere”.

La sua carriera musicale di Mr. Rain inizia sulla scia di Eminem, il primo rapper bianco che ha sbancato negli Stati Uniti agli inizi degli anni Duemila. Nel 2009, Mattia Belardi inizia per la prima volta a utilizzare il nome d’arte con cui è conosciuto ancora oggi. Sotto il nome di Mr. Rain, inizia a scrivere le sue prime canzoni e nel 2011 pubblica il primo mixtape: Time 2 Eat.

Nel 2013 approda a X Factor dove però non supera i provini. Ripescato per entrare nel programma, rifiuta poi la partecipazione. “Facendo i casting mi ero reso conto che non era la strada giusta per me, sono testardo e ho deciso di abbandonare. Ho preso la strada più lunga ma seguendo il mio percorso, senza la scorciatoia di un talent. Non mi sentivo pronto, volevo fare ancora più gavetta” ha poi spiegato.

Nel 2014 il suo primo tour nazionale ottiene un discreto successo: apre infatti numerosi concerti di artisti rap e reggae come Fedez; Emis Killa; Fabri Fibra; Mondo Marcio; Gemitaiz; Toots and the Maytals. Nel 2015 arriva il suo primo disco ufficiale, Memories. Poi l’uscita del singolo Carillon che su Youtube supera le 20 milioni di visualizzazioni (oggi ne ha oltre 44). E’ la consacrazione nel mondo del rap.

Nei suoi brani, Mr. Rain lancia messaggi sociali soprattutto relativi alla salute mentale, incoraggiando i giovani a non crearsi problemi nel ricorrere a un supporto psicologico. Il suo primo incontro con lo psicologo, ha raccontato in passato il rapper, è avvenuto all’età di 5 anni e gli ha permesso di esprimere le sue emozioni ed aprirsi. Oggi Belardi considera la mamma “supereroe”. Al Festival di Sanremo aveva già provato ad andarci nel 2020 con i “Fiori di Chernobyl”.

Negli ultimi tempi, era finito sulle copertine gossip per un presunto flirt con la showgirl Elisabetta Gregoraci, smentito in una recente intervista a Repubblica: “Mi sono fatto tante risate. In realtà è tutto un disguido. Con Eli siamo amici, lei mi segue, ascolta le mie canzoni, è una persona fantastica. Però, sul flirt non c’è nulla di vero. Io sono fidanzato da più di cinque anni! Era puro gossip, palesemente uno sbaglio”.

