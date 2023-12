Nicoletta Fattibene è la bellissima moglie di un noto artista italiano. La Fattibene da anni è sposata con Claudio Gregori, il Greg del duo comico Lillo&Greg.

Nicoletta Fattibene e Claudio Gregori: sposati dal 2014

Greg si è sposato nel 2014 con la compagna e i due non hanno figli. Il matrimonio si è celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma ed è stato un evento memorabile. La cerimonia è stata stravagante e in stile yankee. Lillo, in quell’occasione si è presentato vestito da cowboy.

Nicoletta Fattibene ha ricevuto la proposta nel 2014

Greg e sua moglie Nicoletta erano fidanzati da diverso tempo e l’attore comico ha deciso di fare la proposta di matrimonio in occasione del suo 50esimo compleanno. Non finisce qui: la sposa, ha sfoggiato un vestito di pizzo con velo principesco, arrivando a bordo di una cabriolet rosa confetto e indossando occhiali da sole con la montatura bianca. E lo sposo era imperdibile con frac e tuba rifinita in verde.

