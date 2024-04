Roberto Napoletano sarà il nuovo direttore del quotidiano Il Mattino, a decorrere dal prossimo 4 maggio. Lo comunica una nota di Caltagirone Editore. Napoletano, nato a La Spezia nel 1961, ha iniziato la propria carriera giornalistica ne Il Mattino nel 1984.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Messaggero dal 2006 al 2011 e successivamente de Il Sole 24ore. Dal 2019 è direttore de il Quotidiano del Sud. Francesco de Core, che ha diretto il quotidiano dal maggio 2022, assumerà l’incarico di vice direttore.

La vicenda giudiziaria di Roberto Napoletano: assolto “per non aver commesso il fatto”

Roberto Napoletano, l’ex direttore del Sole 24 Ore, alla guida del Quotidiano del Sud era stato imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’ambito dell’inchiesta sui conti del Gruppo editoriale nel periodo in cui era ai vertici, è stato assolto in secondo grado con la formula “per non aver commesso il fatto”. È quanto ha deciso la seconda Corte d’Appello di Milano che ha rigettato la richiesta con cui la Procura generale aveva proposto la conferma della sentenza di condanna a 2 anni e 6 mesi del Tribunale.

Roberto Napoletano: “Giustizia è fatta dopo sei anni di ingiuste sofferenze”

«Giustizia è fatta dopo sei anni di ingiuste sofferenze per un’accusa totalmente infondata che è stata finalmente riconosciuta come tale e con una decisione che ci auguriamo sia definitiva. Sin dall’inizio di questa vicenda abbiamo fermamente sostenuto la correttezza delle condotte di Roberto Napoletano che ha sempre e soltanto esercitato il proprio ruolo di direttore editoriale del Sole 24 Ore nel suo modo appassionato e sempre rigoroso». È quanto commenta Guido Carlo Alleva, legale di Roberto Napoletano, in merito all’assoluzione.

