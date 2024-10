Ha fatto discutere il suo rapporto con il fidanzato Alfred. Sofia Costantini, una delle tredici tentatrici presenti nell’edizione autunnale di Temptation Island 2024, è stata finora tra le single più affiatate. Fin dalla prima puntata, ha mostrato un legame speciale con Alfred Ekhator, fidanzato di Anna Acciardi.

Chi è Sofia, la tentatrice di Alfred

Sofia, 27 anni, vive a Milano, ma le sue radici sono marchigiane. È una studentessa di medicina veterinaria, ma ha anche lavorato come modella. Sportiva, ha praticato equitazione e salto ostacoli per anni, insieme al tennis: “Non mi sono fatta mancare nulla. Ora mi dedico a pilates e palestra, ma da piccola ho sempre ballato”.

E le sono sempre piaciuti i ragazzi sportivi. Non è nuova al mondo televisivo: nel 2016 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. In passato, è stata fotografata accanto al calciatore Nicolò Zaniolo, con il quale avrebbe avuto una breve frequentazione. Su Instagram, dove il suo profilo è privato, vanta quasi 200mila follower.

Le passioni di Sofia

Attualmente frequenta il terzo anno di medicina veterinaria, e pur essendo un po’ fuori corso, afferma con sicurezza: “Ho tutti 30, quindi me la cavo”. Sofia si descrive come ambiziosa, estroversa e positiva: “Le persone apprezzano il fatto che sappia ascoltare. Il mio sorriso mi aiuta a connettermi con gli altri”. Guardando avanti, spera di essere realizzata sia sul piano lavorativo che personale: “Voglio una persona accanto con cui condividere i miei successi”.

