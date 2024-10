“Ragazzi devo dirvi una cosa”. Inizia così la confessione di Alfred al gruppo di fidanzati di Temptation Island con cui il giovane sta condividendo il suo viaggio nei sentimenti. Si rivolge a tutti i presenti dell’atrio della casa e sceglie di aprirsi. Lui, 24 anni, è originario della Nigeria ma vive in Umbria; di lavoro fa il modello, e non ha fatto fatica a conquistare l’attenzione di Sofia, una studentessa di medicina veterinaria di 27 anni, volto molto noto al pubblico per la sua partecipazione nel 2016 al programma Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, ma anche perché paparazzata con il calciatore Nicolò Zaniolo, con cui avrebbe avuto una storia. Quella tra il fidanzato e la single è stata la frequentazione più esplicita di questa seconda edizione 2024 di Temptation Island.

Temptation Island, Alfred tradisce Sofia con Anna ?

Tanti i momenti in cui i due si sono avvicinati l’uno con l’altra. Durante un’uscita in barca, Sofia ha confessato di sentire un legame particolare e non sono mancate battute piuttosto audaci, poi durante un incontro serale, Alfred si è mostrato geloso per i rapporti professionali che Sofia continua ad avere con il suo ex. In un altro video, lui si scusa per il suo comportamento, ma Sofia resta delusa e teme di essere lasciata sola alla fine del loro percorso. I due si avvicinano sempre di più, con gesti affettuosi e la crescente voglia di condividere un bacio. In una nuova esterna, stavolta a cavallo, il ragazzo si apre con Sofia, rivelando di sentirsi abbandonato dopo la separazione dalla sua famiglia, piangendo anche per il rapporto con il fratello, confessando di sentirsi solo. Al falò, la complicità tra Alfred e Sofia si intensifica mentre condividono momenti sempre più intimi in Jacuzzi, con conversazioni che toccano anche il tema della sessualità.

Quarta puntata, il bacio tra Alfred e Sofia

Nella quarta puntata si vedono infine Afred e Sofia sdraiati in spiaggia, l’una sopra l’altro. Si coprono con l’asciugamento e si avvicinano sempre di più, fino – sembra – a baciarsi. Il montaggio si interrompe, ma la fidanzata Anna ne viene a conoscenza con una confessione, quella del suo ragazzo che radunando tutti gli altri fidanzata esordisce con: “Ragazzi, vi devo dire una cosa”.

