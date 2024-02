Mario Molinari, in arte Tedua, è uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2024. Il rapper, infatti, sarà presente alla 74esima edizione del Festival sia martedì 6 febbraio sia sabato nella serata finale. Ma non sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus, bensì in diretta dalla nave Costa Smeralda.

Chi è Tedua: ospite di Sanremo sulla nave

Tedua, nome d’arte di Mario Molinari, è nato a Cogoleto (Genova) il 21 febbraio 1994. Un’infanzia difficile: è stato dato in affidamento a una famiglia a causa delle difficoltà della madre, per poi essere ospitato nella casa della nonna materna a Milano. Tornerà solo durante l’adolescenza nel quartiere periferico di Genova dove entra in contatto con altri giovani, quelli che saranno chiamati il collettivo Wild Bandana. All’inizio della sua carriera si faceva chiamare Incubo.

Tedua, la carriera

Il suo primo album è Orange County California, uscito il 13 gennaio 2017, che guadagna il disco d’oro. Da lì in poi, Tedua comincia a collaborare con diversi artisti, come Sfera Ebbasta, Rkomi e Ghali. Nel 2019 esce il suo secondo disco: Mowgli, anticipato dai singoli La Legge del più forte e Burnout. Un successo, per cui vince il Premio Lunezia per il suo valor musical letterario. Nel 2023 esce invece un progetto ancora più ampio, l’album La Divina Commedia, con brani come Hoe, Malamente, Red Light e Paradiso Artificiale. Un disco rivelazione che permette al rapper di scalare le classifiche italiane. L’album, inoltre, vanta diverse collaborazione: Sfera Ebbasta, Salmo, Federica Abbate, Geolier, Lazza, Guè, Marracash, Bnkr44, Rkomi e Bresh.

Tedua, le esperienze da attore

Non solo rapper e cantautore, ma anche attore. Nel 2022 Tedua, infatti, ha esordito come attore sia nel film dei registi Yuri Dellacasa e Paolo Fossati, in La nuova scuola genovese, sia soprattutto nel film L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, interpretando il ruolo di Cecco.

Tedua, vita privata, relazioni, fidanzata

Non si hanno particolari notizie in merito alla vita privata di Tedua. Dalle notizie circolanti, si sa che il rapper è stato legato per un certo periodo con una ragazza di nome Cecilia Montaruli. Si è poi parlato di una presunta relazione con l’influencer Alessia Lanza, ma ora il cantante avrebbe iniziato una relazione con una ragazza al di fuori del mondo dello spettacolo, di nome Carlotta.

