È morto nella sua Napoli, la città dove era nato il 14 aprile del 1960. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giampiero Ventrone, preparatore atletico attualmente in forza al Tottenham dell’allenatore italiano Antonio Conte.

Ma il suo nome sarà sempre accostato a quello della Juventus. È lì che il ‘marine’, come era soprannominato per la durezza dei suoi allenamenti, aveva aperto un ‘ciclo’.

Era lui il segreto, neanche tanto nascosto, delle vittorie dei bianconeri allenati da Marcello Lippi: Ventrone aveva accompagnato l’ex ct della Nazionale sia nel primo ciclo alla guida della ‘Vecchia Signora’, tra il 1994 e il 1999 (col 1997 anno storico con l’ultima vittoria della Champions League), sia in quello successivo tra il 2001 e il 2004.

Al termine di quella esperienza a Torino, Ventrone si occuperà della preparazione fisica dei calciatoti in altri club, tra cui l’Ajaccio, il Catania, e le due formazioni cinesi del Jiangsu e Guangzhou.

Quindi nel 2021 il ritorno nel ‘grande calcio’, quello europeo, accettando la proposta di Antonio Conte, che aveva allenato ai tempi della Juventus, diventando così preparatore fisico del Tottenham. Proprio da Londra erano arrivati questa estate video impressionanti degli allenamenti del club, con i giocatori sfiancati e distrutti, alcuni anche costretti a vomitare per lo sforzo, dopo i massacranti esercizi imposti da Ventrone.

According to reports, #Tottenham fitness coach, Giampiero Ventrone, has sadly passed away.🤍 pic.twitter.com/u62RqFxhAA

