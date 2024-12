Sarebbe scivolato sul ghiaccio, battendo poi la testa sul cemento Paolo Vitelli, il 77enne fondatore di Azimut Benetti, colosso della nautica di lusso. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 31 dicembre nella casa dell’imprenditore ad Ayas (Aosta), nella frazione di Mascognaz. Vitelli era impegnato nel garage quando manovrando una serranda o cercando di forzarla è scivolato battendo la testa sul cemento.

Inutili i tentativi di soccorso perché sarebbe morto sul colpo. L’incidente è avvenuto poco dopo il rientro a casa di Vitelli che fino alle 13-13.30 era in strada per gli auguri di fine anno. Ad Ayas Vitelli andava da sempre e negli ultimi anni aveva investito in hotel e resort di lusso, molto frequentati nella zona.

Chi era Paolo Vitelli

Nato a Torino il 4 ottobre 1947, Studiava economia e commercio quando nel 1969 fonda Azimut, un’attività di noleggio di barche a vela. Nel 1975 debutta nella progettazione ed è subito un successo con l’AZ 43′ Bali, negli anni i modelli aumentano a dismisura. Poi nel 1985 il salto: Vitelli salva e acquista o storico marchio Benetti nato nel 1873 e noto per la creazione di prestigiosi megayacht. Oggi il gruppo, che dal 2023 è guidato dala figlia Giovanna Vitelli, produce in 6 cantieri, ad Avigliana in Piemonte, Savona in Liguria, Viareggio e Livorno in Toscana, Fano nelle Marche e Itajai in Brasile, imbarcazioni a motore dai 9 ai 110 metri con i marchi Azimut e Benetti. Il valore della produzione è di 1.300 milioni di euro nell’anno nautico 2023-2024, i dipendenti sono circa 2.500 con un indotto permanente di circa 5.000 persone

