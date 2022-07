Chi prenderà più voti indicherà il candidato premier. E’ l’accordo raggiunto nel vertice del centrodestra andato in scena nel tardo pomeriggio alla Camera. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia correranno con il proprio simbolo e capo politico e successivamente, in base all’esito delle elezioni del 25 settembre prossimo, emergerà il nome, in caso di vittoria, del presidente del Consiglio da sottoporre al Capo dello Stato.

Confermata dunque la regole del 2018 in base alla quale il partito che prende più voti indica premier, come richiesto nei giorni scorsi da Giorgia Meloni, favorita nei sondaggi. Si tratta invece sui criteri di divisione dei collegi uninominali “in un clima sereno”, viene riferito.

“Decidono gli italiani, decidono liberamente i cittadini il 25 settembre: chi prende un voto in più” esprimerà la premiership. Lo sottolinea il leader della Lega, Matteo Salvini al Tg5. “La squadra sarà compatta”, assicura Salvini. Il segretario del Carroccio indica le priorità del programma della prossima campagna elettorale: “Lavoro, tasse, sicurezza. Azzerare la legge Fornero e quota 41, flat tax estesa anche ai lavoratori dipendenti, bloccare gli sbarchi a migliaia di clandestini”.

Per le circoscrizioni all’estero ci sarà una lista unica del centrodestra.

