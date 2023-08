Tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express. Il programma, prodotto da Banijay Italia, in onda su Sky e in streaming su Now nel 2023, è pronto a portare gli spettatori (e naturalmente i concorrenti) alla scoperta di India, Borneo malese e Cambogia. A condurre questa nuova stagione è ancora una volta Costantino Della Gherardesca affiancato dal wedding planner Enzo Miccio. Nove le coppie in gara, dalle influencer Giorgia Soleri e Federippi, fino alle avvocatesse Alessandra Demichelis e Lara Picardi. E tra i concorrenti anche una coppia molto conosciuta: quella formata dai novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Nota ai più come “La Divina“, Federica Pellegrini è nata a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 agosto 1988. A soli sedici anni ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004 nei 200 metri stile libero. Nel 2008 ha vinto la medaglia d’oro nella stessa categoria, diventando la prima e unica atleta italiana ad ottenere una medaglia olimpica nel nuoto. Nel giorno della festa delle donne, l’8 marzo 2009, ai campionati assoluti italiani di Riccione batte il suo stesso record mondiale. Nello stesso anno, ai campionati di Roma, vince l’oro nei 400 stile libero e stabilisce il record del mondo in 3’59″15. Molto attiva anche nel sociale, Federica Pellegrini è testimonial ADMO e ambasciatrice nei progetti che coinvolgono tematiche legati ai disturbi alimentari. Nel 20o7 ha anche scritto un libro insieme a Federico Taddia, dal intitolo “Mamma, posso farmi il piercing?“. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo mesi di rumors, ha confermato la sua relazione con Matteo Giunta, con il quale è convolata a nozze lo scorso 27 agosto.

Nato a Pesaro nel 1982, Matteo Giunta è un allenatore di nuoto, cugino del nuotatore Filippo Magnini che in passato ha allenato lo stesso Magnini e il campione russo Evgeny Korothyskin. Nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Palma D’Oro. E’ diventato l’allenatore della Pellegrini dal 2013, dopo Alberto Castagnetti, Stefano Morini e Philippe Lucas. Con Giunta, la Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019. Sui social, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono già detti pronti a partire per questa nuova avventura:

