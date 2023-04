Due matrimoni finiti in divorzio, il primo con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e il secondo con Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Bartolini, da cui ha avuto cinque figli: è la ‘grande famiglia’ di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia che da mercoledì 5 aprile è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per la cura di un’infezione polmonare, problema che però si inquadra in una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

All’ospedale milanese da mercoledì si vede un via vai degli amici più stretti ma soprattutto dei figli dell’ex presidente del Consiglio: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza al padre in precarie condizioni di salute.

Chi sono i figli di Berlusconi

La più grande è Maria Elvira, da tutti conosciuta come Marina e figlia assieme al fratello Pier Silvio del primo matrimonio del leader di Forza Italia con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Ha 57 anni e come altri fratelli/sorelle ha un ruolo di primo piano nelle aziende del padre: è infatti la presidente di di Fininvest (di cui controlla l’8% delle azioni), del gruppo Mondadori editore e siede nei consigli di amministrazione di Mediaset e Mediobanca. Da tempo inoltre viene periodicamente indicata come una dei consiglieri più ascoltati dal padre anche per questioni politiche, e per questo indicata come possibile nuova guida di Forza Italia, ipotesi da lei sempre smentita.

Il secondogenito Pier Silvio ha 54 anni ed è amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del gruppo Mediaset, di cui è spesso un “volto” anche nella presentazione dei palinsesti: come Marina possiede l’8% delle azioni Fininvest ed è amministratore delegato e presidente di Reti televisive italiane, la società di Mediaset che esercita tutte le trasmissioni del gruppo. Di lui negli anni si sono occupate anche le riviste di gossip per il lungo fidanzamento con Silvia Toffanin, conduttrice proprio di Mediaset.

Barbara Berlusconi è invece la primogenita del secondo matrimonio di Silvio, quello con Veronica Lario. Ha 39 anni e cinque figli, nati da due diverse relazioni. Siede nel consiglio di amministrazione di Fininvest ma è anche amministratrice delegata di Holding italiana quattordicesima (H14), che controlla il 21,42% di Fininvest. Il capitale di H14 è diviso per il 33% a testa tra Barbara, Eleonora e Luigi, sua sorella e fratello minori. Nel 2013 divenne nota anche al pubblico calcistico per il ruolo di vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive del Milan, il club di proprietà del padre. Tra il 2011 e il 2013 fu legata sentimentalmente proprio con un calciatore rossonero, l’attaccante brasiliano Alexandre Pato.

Eleonora Berlusconi è la figlia meno “nota” dei cinque. Ha 36 anni ed è l’unica a non sedere in nessun consiglio di amministrazione, pur detenendo un terzo di H14 come anche la sorella Barbara e il fratello Luigi.

Infine Luigi, 35enne ultimo figlio di Silvio. Siede nel consiglio di amministrazione di Fininvest e di banca Mediolanum, è amministratore unico della holding B Cinque, e presidente del consiglio di amministrazione di H14, di cui detiene un terzo delle quote assieme alle sorelle maggiori.

