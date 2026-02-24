Per la prima volta una rock band interamente femminile calca il palco dell’Ariston in gara ufficiale: sono Le Bambole di Pezza, una delle realtà più riconoscibili del panorama punk rock italiano, formazione milanese composta esclusivamente da musiciste, capace di portare sul palco grinta, ironia e un messaggio sociale ben definito.

La carriera

Dopo oltre vent’anni di attività live e una lunga esperienza maturata tra club e festival, il gruppo si è ricompattato nel 2022 con nuova energia, deciso a riconquistare il grande pubblico proprio partendo dalla vetrina sanremese. Fin dagli esordi, la band ha legato la propria musica a temi sociali importanti: parità di genere, lotta al sessismo, contrasto alla violenza e difesa delle pari opportunità. Un impegno che non resta solo nelle parole, ma si traduce in scelte artistiche e collaborazioni mirate. Negli ultimi anni sono tornate con diversi singoli, tra cui “Favole (mi hai rotto il caxxo)”, “Rumore” – reinterpretazione del celebre brano di Raffaella Carrà – e “Non Sei Sola”, realizzato insieme alla CGIL Milano contro la violenza sulle donne, con la partecipazione di Jo Squillo, da sempre attiva su questi temi. I feat con artisti come J-Ax e i Finley hanno contribuito ad ampliare il loro pubblico, così come la partecipazione alla serie L’ispettore Coliandro – dove interpretano il brano “Le Streghe” -, che ha dato loro ulteriore visibilità. Nel corso della carriera hanno pubblicato gli album Crash Me e Strike, con videoclip trasmessi da network come MTV, La7 e All Music, oltre a collezionare centinaia di concerti in tutta Italia.

Chi sono Le Bambole di Pezza: la cantante, la bassista, la batterista e le chitarriste

Dopo la pausa e la successiva reunion, la line-up si è rinnovata mantenendo però lo spirito originario. Alla voce c’è Martina Ungarelli, in arte Cleo (1995), originaria della Brianza: formazione al Conservatorio tra batteria, canto e jazz, ha lavorato come corista, turnista e vocal coach prima di entrare stabilmente nel gruppo. Al basso troviamo Caterina Dolci, alias Kaj, entrata proprio con la reunion del 2022: fan della band fin da giovanissima, è stata contattata dopo un vecchio annuncio pubblicato online, come raccontato a accordo.it. Alla batteria siede Federica Rossi, detta Xina, musicista ma anche grafica e web designer. Completano la squadra le chitarriste storiche Dani Piccirillo e Morgana Blue, anche DJ e produttrice di elettronica.

Le Bambole di Pezza a Sanremo: il brano “Resta con me” e la cover di “Occhi di gatto”

A Sanremo Le Bambole di Pezza saranno in gara presentano il brano “Resta con me”, firmato dalle componenti della band insieme ad altri autori. Per la serata delle cover porteranno sul palco un’ospite speciale, Cristina D’Avena, con una versione rock della sigla del celebre cartoon Occhi di gatto. Una scelta simbolica: una storia di sorellanza e complicità femminile che ha segnato l’immaginario di molte generazioni e che loro vogliono trasformare in un’esplosione di chitarre ed energia, pronte – come dicono – a “far tremare l’Ariston”.

