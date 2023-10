“Il primo comandamento è investire sulla crescita e sostenere la ripresa economica”, lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra ieri nella prima giornata nazionale della “Festa della Partecipazione”, in corso nei luoghi di lavoro e nelle piazze. Sono state centinaia le assemblee ieri nelle fabbriche, con lunghe file di cittadini ai gazebo della Cisl dove si sta intensificando la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare avviata qualche mese fa dal sindacato per far entrare i lavoratori nella governance delle imprese. Per la manifestazione Sbarra ha scelto di intervenire all’Assemblea dei lavoratori di Poste Italiane al Centro di meccanizzazione di Fiumicino. Uno dei più grandi stabilimenti dell’azienda postale.

“Aumentare il coinvolgimento dei lavoratori nella governance delle aziende vuol dire organizzare le attività in maniera più dinamica, condivisa, flessibile, arginare le delocalizzazioni, frenare la pirateria industriale, più controllo nei cantieri, sui campi e nelle fabbriche”, ha affermato il leader Cisl più volte interrotto dagli applausi. Per Sbarra la via della partecipazione si percorre con il motore della contrattazione, rinnovando nei tempi giusti i contratti collettivi. A tale proposito il segretario della Cisl, che al Cnel ha votato contrario il salario minimo, ha parlato della necessità di far rientrare una proposta per il salario dignitoso nel perimetro delle indicazioni che ci manda l’Unione europea nella direttiva: “Troviamo la soluzione rafforzando, valorizzando la contrattazione collettiva e migliorando le relazioni sindacali. C’è un tema di povertà lavorativa – ha proseguito – che noi vogliamo affrontare contrastando ad esempio stage e tirocini extracurriculari e part time involontari, dove il problema non è il minimo tabellare ma quello di assicurare più ore lavorate. Combattiamo le false partite Iva e le cooperative spurie, in una parola la politica ci aiuti a valorizzare e rafforzare la contrattazione collettiva”.

Annarita Digiorgio